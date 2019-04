Marché Goodfood félicite Guy Leblanc pour sa nomination au poste de président et chef de la direction d'Investissement Québec et annonce la résignation de ses fonctions de membre du conseil d'administration





MONTRÉAL, 18 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marché Goodfood Corp. (la «?Société?» ou « Goodfood ») (TSX : FOOD) a annoncé aujourd'hui qu'en conséquence de sa nomination au poste de président et chef de la direction d'Investissement Québec, M. Guy LeBlanc est obligé de résigner ses fonctions de membre du conseil d'administration et de président du comité d'audit de la Société.

Investissement Québec est un fonds du gouvernement du Québec qui a été créé pour favoriser la croissance de l'investissement au Québec et contribuer au développement économique et à la création d'emploi dans la province. L'actif sous gestion d'Investissement Québec s'élève actuellement à environ 10 milliards de dollars. Compte tenu de la nature des activités d'Investissement Québec et du poste que M. Leblanc y occupera, et pour éviter d'éventuelles situations de conflits d'intérêts, M. LeBlanc ne peut plus remplir les fonctions d'administrateur de la Société.

Le conseil d'administration souhaite beaucoup de succès à M. LeBlanc dans ses nouvelles fonctions au sein d'Investissement Québec et le remercie sincèrement pour sa contribution importante à Goodfood. Plus de 1 500 emplois ont été créés au sein de Goodfood pendant que M. LeBlanc était l'un de ses administrateurs.

« La contribution de M. Leblanc et son dévouement envers la Société depuis qu'elle a fait appel public à l'épargne jusqu'à ce jour ont été remarquables et fort appréciés. Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions de direction », a déclaré le chef de la direction de Goodfood, M. Jonathan Ferrari.

La Société et le conseil d'administration évaluent actuellement la possibilité de nommer un nouvel administrateur pour combler le poste laissé vacant par le départ de M. LeBlanc.

