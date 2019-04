Gespeg dépose un rapport technique révisé et amendé NI 43-101 pour les minéraux





SASKATOON, Saskatchewan, 18 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- RESSOURCES GESPEG LTD. (TSX-V: GCR) (la «Compagnie» ou «Gespeg»), Gespeg , est heureux d'annoncer le dépôt du rapport révisé et modifié selon les règles NI43-101 et suite à l'examen final auprès du TSX-V, conformément à leur demande. Le rapport initial a été déposé sur Sedar le 18 mars et publié par voie de communiqué de presse le 19 mars 2019. La mise à jour de l'estimation des ressources minérales1 (catégorie indiquée) du site de résidus Anacon Lead 1 n'a pas changé.

Tonnage(t) Gold Grade (g/t) Gold Content (oz) Silver Grade (g/t) Silver Content (oz) 462,000 0.31 4,570 32.68 485,630

1 Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales car elles n'ont pas démontré de viabilité économique.

Sylvain Laberge, président « Il s'agit d'une autre étape importante pour Gespeg et d'une étape supplémentaire dans la conclusion de la transaction avec DNA Canada Inc. annoncée le 17 janvier 2019 et qui a abouti à l'acquisition du projet Montauban. »

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été revues par Vincent Jourdain, ingénieur, Ph. D. de MRB & associés. et par Bernard-Olivier Martel, géo., directeur technique de Ressources Gespeg. Les deux sont des personnes qualifiées selon le Règlement NI43-101

À propos de Ressources Gespeg Ltd. : Gespeg est une société d'exploration spécialisée dans les régions sous-explorées « Montauban, Gaspé, Québec ». Avec une équipe de direction dédiée, l'objectif de la société est de créer de la valeur pour les actionnaires grâce à la découverte de nouveaux dépôts.

