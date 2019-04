Avis aux médias - Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) se réunira à St. John's (Terre-Neuve), du 28 au 3 mai 2019





OTTAWA, le 18 avril 2019 /CNW/ - Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) se réunit deux fois par année pour examiner la situation des espèces sauvages qui ont été désignées comme étant potentiellement menacées de disparition du Canada, conformément à la Loi sur les espèces en péril (LEP) du gouvernement fédéral.

La prochaine réunion aura lieu à St. John's, Terre-Neuve, du 28 avril au 3 mai 2019. Le COSEPAC déterminera le statut de 22 espèces sauvages canadiennes. Parmi ces espèces figurent deux des plus grandes espèces du monde (le rorqual commun et le rorqual boréal), un membre de l'un des groupes les plus menacés du monde (le requin?taupe bleu) et un des cinq mammifères endémiques du Canada (la marmotte de l'île de Vancouver).

Un communiqué de presse sera publié après la réunion afin de résumer les résultats des discussions ainsi que de souligner les défis permanents en matière de conservation et les mesures de conservation fructueuses au Canada.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web du COSEPAC

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/comite-situation-especes-peril.html

SOURCE Comité sur la situation des espèces en péril au Canada

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 14:00 et diffusé par :