Avis aux médias - La cérémonie d'Edmonton poursuit la commémoration pancanadienne du jour J et de la bataille de Normandie





EDMONTON, le 18 avril 2019 /CNW/ - Les vétérans et les invités d'honneur souligneront le 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie. L'activité comportera une cérémonie de départ dans le cadre du voyage commémoratif d'un bout à l'autre du Canada, jusqu'à Halifax. À leurs arrêts en divers points du pays, de Vancouver à Halifax, les trains transporteront des bottes de combat qui symbolisent les nombreux Canadiens qui ont effectué un voyage semblable au cours de la Seconde Guerre mondiale pour servir notre pays. Des cérémonies rendront hommage aux Canadiens de tous les milieux qui ont consenti tant de sacrifices pour défendre la paix et la liberté pendant le conflit.

On invite les médias à diffuser les renseignements sur l'activité comme suit :

« Le 24 avril, Anciens Combattants Canada tiendra une cérémonie au manège militaire Jefferson à Edmonton à 15 h (HAR). Les vétérans, leur famille, les jeunes et le grand public sont invités à participer à l'activité commémorant le jour J et la bataille de Normandie. »

Lieu : Manège militaire Jefferson

Mess des officiers

11630-109e rue Northwest

Edmonton (Alberta)



Date : Mercredi 24 avril 2019



Heure : 15 h (HAR)

Participez à la conversation dans les médias sociaux en utilisant les mots?clics #LeCanadasesouvient et #JourJ75. Pour en savoir plus, visitez le site Web veterans.gc.ca.

En plus du 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie, 2019 marque le 5e anniversaire de la fin de la mission canadienne en Afghanistan et le 75e anniversaire de la bataille de l'Escaut et de la campagne d'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale.

