Avis aux médias - La ministre Bibeau annonce un investissement dans l'industrie canadienne des bleuets sauvages et visite un centre de recherche dans le cadre de sa tournée au Nouveau-Brunswick





OTTAWA, le 18 avril 2019 /CNW/ - Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, sera aux Services Agricoles Savoie, à Néguac, au Nouveau-Brunswick, pour annoncer un investissement du gouvernement fédéral visant à appuyer la promotion et l'exportation des bleuets sauvages canadiens. Plus tard dans la journée, la ministre se rendra à Fredericton pour visiter le Centre de recherche et de développement de Fredericton d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Date :

23 avril 2019

Événement Heure Lieu Rencontre avec les médias La ministre Bibeau annoncera un investissement du gouvernement fédéral à l'Association des bleuets sauvages de l'Amérique du Nord - Canada. 9 h 15 (heure locale) Services Agricoles Savoie 951, route 455 Caissie Road (Néguac), Nouveau?Brunswick Rencontre avec les médias La ministre Bibeau visitera le Centre de recherche et de développement de Fredericton. 16 h (heure locale) Centre de recherche et de développement de Fredericton 850, chemin Lincoln Fredericton (Nouveau?Brunswick)

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

