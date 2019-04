Midland annonce la clôture du placement avec BHP





MONTRÉAL, 18 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (TSX-V: MD) («Midland») a le plaisir d'annoncer qu'à la suite de son précédent communiqué de presse du 15 avril 2019, Midland a clos le placement privé avec BHP Billiton Canada Inc. («BHP»). Un total de 3 444 000 unités de Midland a été émis (les «unités») au prix d'émission de 1,70 $ par unité pour une contrepartie totale de 5 854 800 $ (le «placement privé»). Chaque unité sera composée d'une action ordinaire dans le capital de Midland (les «actions ordinaires») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (les «bons de souscription»). Chaque bon de souscription conférera à BHP le droit d'acquérir une action ordinaire supplémentaire au prix d'exercice de 2,05 $ par action ordinaire pendant une période de 18 mois. Midland peut devancer l'expiration des bons de souscription si le cours moyen pondéré en fonction du volume quotidien des actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX dépasse 2,25 $ pendant 20 jours de bourse consécutifs à tout moment qui tombe plus de 120 jours après la clôture du placement privé. Il est attendu qu'immédiatement après le placement privé, BHP détienne 5 % des actions ordinaires émises et en circulation (avant dilution).

Les titres émis dans le cadre du placement privé sont soumis à une période de rétention de quatre mois expirant le 18 août 2019.

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or, d'éléments du groupe du platine et de métaux usuels de classe mondiale. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Mines Agnico Eagle ltée, Minière Osisko inc., SOQUEM INC., le Fonds d'exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

