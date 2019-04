Quelque 850 consultations gratuites au 22e Salon VISEZ DROIT du Barreau de Montréal





MONTRÉAL, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Lancée sous le thème «?Pour une justice d'avant-garde?» et tenue sous la présidence d'honneur du très honorable Richard Wagner, C.P., la 22e édition du Salon VISEZ DROIT a connu un franc succès. Plusieurs milliers de visiteurs ont franchi les portes du salon pour s'informer au sujet de thèmes très variés. Malgré le temps maussade qui a sévi du 8 au 11 avril dernier, quelque 850 consultations gratuites ont été offertes par les avocats et avocates bénévoles du Barreau de Montréal, merveilleusement soutenus par les recherchistes du Centre d'accès à l'information juridique (CAIJ).

De nombreux membres du Barreau et de la Magistrature ont collaboré avec enthousiasme au programme des quatre jours du salon, devenant pour l'occasion animateurs, panélistes, scripteurs, voire comédiens lors de la populaire joute d'improvisation annuelle.

Le public de tous âges a pu se renseigner sur les nouvelles réalités juridiques, dont les suites du mouvement #moiaussi, les divers modèles de famille et les droits des animaux. Les échanges animés mettant en vedette des personnalités publiques et des professionnels du milieu ont illustré le souhait du Barreau de Montréal d'être le témoin privilégié du virage vers une justice d'avant-garde.

Sur la Grande-Place du Complexe Desjardins, une trentaine d'exposants avaient pignon sur rue pour offrir aux visiteurs des conseils juridiques et sociaux utiles et gratuits.

Encore cette année, de fidèles commanditaires ont soutenu notre salon annuel. Le Barreau de Montréal a ainsi pu compter sur le précieux partenariat tissé avec Justice Canada, Justice Québec, la Chambre de l'assurance de dommages, la Chambre de la sécurité financière, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), Trudel Johnston & Lespérance, le Complexe Desjardins, Zoom marketing interactif, Décor Experts Expo, Solotech, Version Image Plus, Thomson Reuters, Wilson & Lafleur, Druide informatique, 98,5, le Journal de Montréal et le journal 24 heures.

Pour de plus amples renseignements : www.salonvisezdroit.com

SOURCE Barreau de Montréal

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 07:01 et diffusé par :