Sartorius entame l'exercice 2019 avec un premier trimestre solide

Sartorius, l'un des principaux partenaires internationaux de la recherche biopharmaceutique et de l'industrie, a démarré l'exercice 2019 avec une croissance substantielle à deux chiffres des prises de commandes, des ventes et du résultat. Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre est en hausse de 16,8%, à taux de change constants, à 435,7 millions d'euros (publié : +19,4%) ; les prises de commandes ont augmenté de 16,6%, à 482,8 millions d'euros (publié : +19,3%).

L'EBITDA sous-jacent de Sartorius1) a bondi de 28,7 % à 114,0 millions d'euros. Sa marge d'EBITDA sous-jacente respective pour les trois premiers mois de 2019 s'est élevée à 26,2% (T1 2018 : 24,3%), dont un bon demi-point de pourcentage résulte du changement des règles comptables2), comme anticipé. Le résultat net pertinent3) pour le Groupe s'élève à 48,6 millions d'euros, en hausse de 30,8 %. Le résultat par action ordinaire s'élève à 0,71 euro (T1 2018 : 0,54 euro) ; le résultat par action préférentielle à 0,72 euro (T1 2018 : 0,55 euro).

"Nous sommes très satisfaits de nos résultats du premier trimestre", a déclaré M. Joachim Kreuzburg, CEO et Président du Conseil d'administration. "Dans la division Solutions Bioprocédés, la relative modération de la base de comparaison de l'exercice précédent, le niveau élevé des prises de commandes au dernier trimestre 2018 et la modification de l'organisation de nos activités de milieux de culture cellulaire qui n'a pas encore montré tous ses effets sur les chiffres du premier trimestre ont contribué aux taux de croissance supérieurs à la moyenne attendus, qui devraient se normaliser à mesure que l'année avance. Compte tenu d'un environnement économique moins favorable, notamment en Europe, la Division Produits et Services de laboratoire a connu un développement solide, en ligne avec nos attentes. Sur la base des résultats des trois premiers mois, nous confirmons nos objectifs pour l'ensemble de l'année."

Développement des affaires dans les régions

Sartorius a augmenté son chiffre d'affaires à deux chiffres dans les trois zones géographiques. La zone Amériques enregistre la plus forte croissance, clôturant le premier trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 24,7% à 152,4 millions d'euros. La région Asie-Pacifique a vu son chiffre d'affaires progresser de 15,3% par rapport au premier trimestre 2018, à 105,3 millions d'euros. Dans la région EMEA4), le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 178,0 millions d'euros, soit une croissance du chiffre d'affaires de 11,6 %.

Evolution de l'activité des divisions

La division Solutions Bioprocédés, qui propose une large gamme de technologies innovantes pour la fabrication de produits biopharmaceutiques, a réalisé une croissance de son chiffre d'affaires de 20,9% (publié : +23,8%) à 326,0 millions d'euros, contre un trimestre modéré l'année précédente. La forte demande dans toutes les catégories de produits a alimenté cette croissance dynamique. Les prises de commandes ont également connu une hausse significative de 21,1 % à 366,0 millions d'euros.

En raison d'économies d'échelle et d'un changement de règles comptables2) l'EBITDA sous-jacent de la division progresse de 34,0 % à 94,2 millions d'euros. La marge respective s'est établie à 28,9 %, contre 26,7 % à la même période de l'exercice précédent.

La division Produits et Services de laboratoire, qui propose des produits et des technologies pour les laboratoires, principalement dans le secteur pharmaceutique et pour la recherche en sciences de la vie, s'est développée conformément aux attentes. Le chiffre d'affaires de la division a augmenté de 5,9 % (publié : + 8,1 %) par rapport à celui de l'année précédente, à 109,7 millions d'euros. Les prises de commandes ont augmenté de 4,4 % par rapport à l'année précédente, à 116,8 millions d'euros, soit un niveau relativement élevé.

L'EBITDA de la division a augmenté de 8,2% pour atteindre 19,8 millions d'euros ; sa marge s'est élevée à 18,1%, approximativement au niveau de l'année précédente (T1 2018 : 18,0%). Les résultats de cette division ont également été influencés positivement par le changement des règles comptables2).

(Toutes les données relatives au chiffre d'affaires et aux prises de commandes sont exprimées à taux de change constants.)

Principaux indicateurs financiers

Le Groupe Sartorius continue d'afficher un bilan et une base financière très solides, même si son niveau de fonds propres a légèrement diminué, passant de 38,5% fin 2018 à 36,8%, principalement en raison du changement des règles comptables2). Le ratio dette nette/EBITDA sous-jacent du Groupe était de 2,2 (2,4 au 31 décembre 2018). Après les trois premiers mois, le ratio CAPEX du Groupe, c'est-à-dire le rapport entre les dépenses d'investissement et le chiffre d'affaires, s'établit à 12,9% et devrait diminuer dans le courant de l'année après l'achèvement de plusieurs grands projets d'expansion (trimestre précédent : 10,3%)5).

Confirmation de l'objectif pour l'ensemble de l'année

Sur la base des résultats du premier trimestre, Sartorius confirme ses prévisions pour l'exercice 2019. Le chiffre d'affaires consolidé devrait ainsi croître d'environ 7 % à 11 %. Cette prévision tient compte des modifications apportées à l'alliance commerciale avec le groupe Lonza dans le domaine des milieux de culture cellulaire. Sans ces changements, la croissance du chiffre d'affaires serait probablement supérieure d'environ 2 points de pourcentage. En ce qui concerne la rentabilité, la direction prévoit que la marge d'EBITDA de la société augmentera à un peu plus de 27,0 % par rapport au chiffre de 25,9 % de l'exercice précédent, le gain d'exploitation devant être d'environ un demi-point de pourcentage et l'augmentation restante devant résulter d'un changement des règles comptables.2) Le ratio des dépenses d'investissement par rapport au chiffre d'affaires devrait se situer autour de 12 %, en deçà des 15,2 % de 20185).

Pour la division Solutions Bioprocédés, la direction s'attend à ce que la croissance dynamique se poursuive. Elle prévoit une augmentation du chiffre d'affaires d'environ 8% à 12% par rapport au chiffre d'affaires élevé de l'année précédente (sans tenir compte de la modification de notre partenariat avec Lonza, soit environ 3 points de pourcentage de plus). La direction prévoit que la marge d'EBITDA sous-jacente de la division augmentera à un peu plus de 29,5% par rapport au chiffre de 28,6% de l'année précédente. Le gain d'exploitation devrait représenter environ un demi-point de pourcentage.2)

La division Produits et Services de laboratoire est en partie dépendante de l'évolution des cycles économiques. Dans un contexte d'affaiblissement de l'économie dans de nombreuses régions, la direction prévoit que le chiffre d'affaires de la division augmentera d'environ 5 % à 9 % et que la marge EBITDA sous-jacente atteindra un peu plus de 20,0 % (année précédente : 18,5 %), le gain opérationnel représentant environ un demi-point de pourcentage2).

Toutes les prévisions sont basées sur des taux de change constants, comme les années précédentes. Une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'UE pourrait avoir une certaine incidence sur nos chaînes d'approvisionnement dans les deux divisions, malgré les mesures déjà prises pour contrer cette éventualité. Un pronostic fiable concernant les effets possibles ne peut pas être fait à l'heure actuelle.

1) Sartorius utilise l'EBITDA sous-jacent (résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, amortissements et éléments exceptionnels) comme indicateur clé de rentabilité.

2) La norme IFRS 16, dont l'application est obligatoire à compter de 2019, réglemente la comptabilisation des contrats de location. En fin de compte, cela se traduit par un bilan quelque peu élargi et donc par un ratio de fonds propres un peu plus faible. De plus, les changements entraînent la présentation des paiements de location à long terme à titre d'amortissement et, par conséquent, un EBITDA un peu plus élevé. Ceci n'entraîne aucune modification significative du résultat net ou du bénéfice par action du Groupe.

3) Après prise en compte de la part des actionnaires sans contrôle, ajustée des éléments exceptionnels et de l'amortissement hors trésorerie, ainsi que du résultat financier normalisé et de l'incidence fiscale correspondante.

4) EMEA = Europe, Moyen-Orient, Afrique

5) Depuis 2019, les dépenses en immobilisations sont fondées sur les flux de trésorerie plutôt que sur le calcul du bilan ; le ratio des dépenses en immobilisations a été retraité : 11,1 % pour le T1 2018, 14,9 % pour l'AF 2018

Ce communiqué de presse contient des déclarations sur le développement futur du Groupe Sartorius. Le contenu de ces énoncés ne peut être garanti puisqu'ils sont fondés sur des hypothèses et des estimations qui comportent certains risques et incertitudes. Il s'agit d'une traduction du communiqué de presse original en langue allemande. Sartorius décline toute responsabilité quant à l'exactitude de cette traduction. Le communiqué de presse original allemand fait foi. En outre, Sartorius décline toute responsabilité quant à l'actualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la qualité des informations fournies. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés par l'utilisation des informations mises à disposition, y compris les informations incomplètes ou incorrectes.

Conférence téléphonique

M. Joachim Kreuzburg, CEO et Président du Conseil d'administration de Sartorius, et Rainer Lehmann, CFO, discuteront des résultats de l'entreprise avec les analystes et investisseurs le jeudi 18 avril 2019 à 15h30, heure d'été d'Europe centrale (CEST) lors d'une conférence téléphonique.

Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien suivant :

http://services.choruscall.de/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=6266464&linkSecurityString=2e6e97fe0

Vous pouvez également participer à la téléconférence, sans vous inscrire, en composant le :

+49 (0) 69 566 03 7000

La présentation sera disponible le jeudi 18 avril 2019, à partir de 15 h 15, CEST, pour consultation sur notre site Web à l'adresse :

https://www.sartorius.com/en/company/investor-relations/sartorius-ag-investor-relations/presentations

Fichiers image actuels

https://www.sartorius.com/en/company/newsroom/downloads-publications

Calendrier financier

19 juillet 2019 Publication des chiffres du premier semestre (janvier à juin 2019) 22 octobre 2019 Publication des résultats des neuf premiers mois (janvier à septembre 2019)

Indicateurs de rendement clés pour le premier trimestre de 2019

Sartorius Group Solutions bioprocédés Produits et Services de

laboratoire En millions d'?

(sauf indication

contraire) T1

2019 T1

2018 ? en

%

Reporté ? en

% cc1) T1

2019 T1

2018 ? en

%

Reporté ? en

% cc1) T1

2019 T1

2018 ? en

%

Reporté ? en

% cc1) Produits des ventes et prises de commandes Produits des ventes 435.7 364.9 19.4 16.8 326.0 263.4 23.8 20.9 109.7 101.4 8.1 5.9 - EMEA2) 178.0 159.3 11.7 11.6 128.1 111.3 15.1 15.1 49.8 48.0 3.8 3.6 - Ameriques2) 152.4 116.6 30.7 24.7 123.2 90.7 35.8 29.3 29.2 25.9 12.7 8.2 - Asie |

Pacific2) 105.3 89.0 18.4 15.3 74.7 61.5 21.6 18.7 30.6 27.5 11.3 7.8 Prises de commandes 482.8 404.8 19.3 16.6 366.0 295.1 24.0 21.1 116.8 109.6 6.6 4.4 EBITDA3) 114.0 88.6 28.7 94.2 70.3 34.0 19.8 18.3 8.2 Marge EBITDA3)

en % 26.2 24.3 28.9 26.7 18.1 18.0 Résultat net

de l'exercice4) 48.6 37.2 30.8 Résultat par

action

ordinaire4) en ? 0.71 0.54 31.1 Résultat par

action

de référence4) en ? 0.72 0.55 30.5

1) A taux de change constants, abrégé en "cc" 2) Selon la localisation du client 3) Sous-jacent 4) Après prise en compte de la part des actionnaires sans contrôle, ajustée des éléments exceptionnels et de l'amortissement hors trésorerie, ainsi que du résultat financier normalisé et des effets fiscaux correspondants. 5) Un profil de Sartorius

Le groupe Sartorius est l'un des principaux partenaires internationaux de la recherche et de l'industrie biopharmaceutiques. Avec des instruments et des consommables de laboratoire innovants, la division Produits et Services de laboratoire du Groupe se focalise sur les besoins des laboratoires effectuant des recherches et sur le contrôle qualité dans les sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques et ceux des instituts de recherche universitaires. La division de solutions pour la fabrication de bioprocédés, grâce à son large portefeuille de produits orientés vers des solutions à usage unique, permet aux clients de fabriquer des médicaments et des vaccins biotechnologiques de manière sécuritaire et efficace. Le groupe a connu une croissance annuelle moyenne à deux chiffres et élargit régulièrement son portefeuille en faisant l'acquisition de technologies complémentaires. Au cours de l'exercice 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1,57 milliard d'euros. Actuellement, plus de 8 500 personnes travaillent sur environ 60 sites de fabrication et de vente du groupe, au services des clients du monde entier.

