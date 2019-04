Accenture reconnue comme chef de file en services d'affaires numériques au Canada, selon un rapport IDC MarketScape





TORONTO, le 17 avril 2019 /CNW/ - Accenture (NYSE: ACN) a été nommée chef de file dans le rapport « IDC MarketScape: Canadian Digital Business Services 2019 Vendor Assessment » (document #CA44501819, avril 2019).

Le rapport de recherche comprend une analyse de l'offre de firmes de services de transformation d'entreprise, de la consultation stratégique numérique aux services numériques en agence, en passant par l'implantation et l'intégration de technologies numériques telles que le nuage, la mobilité, l'intelligence artificielle / automatisation, ainsi que les services et solutions en robotique.

« Accenture est bien positionnée pour aider les sociétés et organismes canadiens à transformer leurs entreprises et ainsi les rendre plus compétitives au niveau mondial », explique Jim Westcott, gestionnaire de la recherche, programme de solutions applicatives canadiennes, chez IDC. « Accenture les aide à innover, à améliorer leur performance et à rester compétitives dans un environnement mondial en perpétuel changement. »

Jeffrey Russell, directeur général principal et président d'Accenture Canada, affirme : « Nous sommes fiers de cette reconnaissance en tant que chef de file en transformation d'entreprise. Nous offrons le meilleur de la diversité de notre talent afin d'amener nos clients canadiens à être les perturbateurs, et non les perturbés. Nos éléments différenciateurs sont reconnus dans le rapport IDC MarketScape, et comprennent le réseau de centres d'innovation d'Accenture, qui répond aux besoins en innovation toujours grandissants de nos clients au Canada, et leur offre un accès à notre vaste expertise mondiale. »

Stephen Gardiner, directeur général d'Accenture Digital au Canada, ajoute :

« Accenture amène un mélange unique de talents en créativité, capacité d'analyse et technologie pour permettre à nos clients de concevoir et d'implanter parmi les meilleures expériences au monde. Nous aidons les sociétés et organismes à trouver de nouvelles façons de créer de la valeur, et nous offrons une pensée diversifiée, un esprit innovateur, ainsi que du talent de haut niveau et d'envergure afin d'aider nos clients à se transformer et être plus compétitifs. »

Le rapport IDC MarketScape mesure les caractéristiques qui expliquent le succès d'un fournisseur dans un marché spécifique et aide à prévoir sa montée vers le succès. Le rapport « IDC MarketScape: Canadian Digital Business Services 2019 Vendor Assessment » comprend une analyse de huit fournisseurs de services possédant un vaste portefeuille couvrant la recherche sectorielle IDC MarketScape à travers le pays. L'évaluation est basée sur un cadre exhaustif et rigoureux qui mesure les fournisseurs de services en fonction des critères et en les comparant entre eux, pour mettre en valeur les facteurs ayant le plus contribué à leur succès dans le marché, autant à court terme qu'à long terme.

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'analyse fournisseur IDC MarketScape est conçu afin de fournir un aperçu de la compétitivité des fournisseurs TIC (technologies de l'information et des communications) dans un marché spécifique. La méthodologie de recherche utilise une méthode de pointage rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs, qui servent à générer une illustration graphique de la position de chacun des fournisseurs dans un marché spécifique. IDC MarketScape fournit un cadre précis dans lequel les offres, capacités et stratégies de produits et services, ainsi que les facteurs de succès actuels et futurs des fournisseurs en TI et télécommunications peuvent être comparés de façon significative. Le cadre offre aux acheteurs de technologie une analyse à 360 degrés des forces et faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos d'Accenture

Accenture est l'une des plus importantes entreprises de services professionnels au monde, offrant une vaste gamme de services et de solutions en stratégie, en conseil, en numérique, en technologie et en opérations. Forte d'une expérience inégalée et de compétences spécialisées dans plus de 40 industries et fonctions administratives - soutenues par le plus vaste réseau de livraison de solution au monde -, Accenture conjugue les affaires et la technologie pour aider les clients à améliorer leur performance et créer une valeur durable pour leurs parties prenantes. Avec un effectif comptant près de 477 000 personnes au service des clients dans plus de 120 pays, Accenture suscite l'innovation et améliore le travail et la vie des gens partout dans le monde. Consultez notre site web au https://www.accenture.com/ca-fr.

