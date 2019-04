Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada visitera Windsor, en Ontario





WINDSOR, ON, le 17 avril 2019 /CNW/ - Marco Mendicino, secrétaire parlementaire de François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, visitera des installations clés de Windsor qui ont bénéficié d'un financement fédéral et fera une importante annonce en matière d'infrastructure qui aidera la collectivité à mieux gérer les risques de catastrophes naturelles.

Date : Jeudi 18 avril 2019

9 h

Le secrétaire parlementaire Mendicino visitera le terminus d'autobus de Transit Windsor

OUVERT AUX MÉDIAS

Transit Windsor

3700, North Service Road East

Windsor, ON

11 h

Le secrétaire parlementaire Mendicino fera une importante annonce en matière d'infrastructure concernant l'atténuation des effets des catastrophes naturelles

OUVERT AUX MÉDIAS

Station de pompage St. Paul

7817770, Riverside Dr. E.

Windsor, ON

