Recipe Unlimited élimine les sacs plastiques dans sa chaîne de restaurants





VAUGHAN, ON, le 17 avril 2019 /CNW/ - Dans le cadre de ses efforts continus pour réduire les déchets et réduire son empreinte écologique, Recipe Unlimited annonce le retrait des sacs de plastique pour la livraison et les plats à emporter dans tout son réseau de restaurants, dont Swiss Chalet, Harvey, East Side Mario, Kelseys et Montana's.

L'an dernier, Recipe a été l'une des premières entreprises au Canada à éliminer les pailles de plastique dans tous ses restaurants.

« Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire le gaspillage chaque fois que cela est possible, aussi rapidement que possible », a déclaré Frank Hennessey, le directeur général de la Recipe Unlimited Corporation. « Cela signifie que nous devons examiner tous les aspects de la gestion de nos restaurants, y compris les articles à usage unique, la consommation d'énergie, d'eau et d'essence, et le gaspillage de nourriture. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de notre engagement continu à contribuer de façon positive à l'environnement et à la vie au Canada. »

Certaines marques comme St-Hubert, Harvey's et The Keg utilisent déjà des sacs en papier, et Recipe continuera sur cette lancée en éliminant tous les sacs en plastique de tous ses restaurants avec des produits à emporter d'ici decembre 2019. En plus des changements susmentionnés concernant les sacs, les contenants en polystyrène, couramment utilisés pour les restes à emporter dans les restaurants, seront éliminés d'ici la fin de l'année.

Recipe met à profit sa taille et son envergure pour appuyer une réforme complète des plastiques à usage unique dans toutes les marques. Cela implique de travailler avec les franchisés, les employés, les fournisseurs, les partenaires du secteur des déchets, l'industrie, le gouvernement et même les concurrents. Comme l'explique M. Hennessey : « Nous sommes convaincus que nous devons unir nos efforts à ceux du secteur pour échanger des informations sur la façon dont nous pouvons tous nous améliorer. Nous pouvons nous faire la concurrence sur beaucoup de choses, mais pas sur des sujets qui sont bénéfiques pour l'environnement. Là, il nous faut coopérer. »

À propos de RECIPE

Fondée en 1883, RECIPE Unlimited Corporation (anciennement Cara Operations Limited) est la plus ancienne et la plus importante entreprise de restauration à service complet du Canada. La Société franchise et exploite certaines des marques les plus réputées du pays, notamment Swiss Chalet, Harvey's, St-Hubert, The Keg, Milestones, Montana's, Kelseys, East Side Mario's, New York Fries, Prime Pubs, Bier Markt, Landing, Original Joe's, State & Main, Elephant & Castle, The Burger's Priest, The Pickle Barrel et 1909 Taverne Moderne. Les marques emblématiques de RECIPE ont fait de cette entreprise un franchiseur de premier ordre reconnu à l'échelle nationale. Le 30 décembre 2018, Recipe comptait 21 marques et 1 382 restaurants, dont 85 % sont exploités par des franchisés et des entreprises partenaires. Les actions de RECIPE se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole boursier RECP. Pour plus d'informations sur l'entreprise, veuillez consulter le site www.recipeunlimited.com

