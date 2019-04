Le premier ministre annonce la nomination du nouveau juge en chef de la Nouvelle-Écosse





OTTAWA, le 17 avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a aujourd'hui annoncé la nomination de l'honorable Michael J. Wood, juge à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, au poste de juge en chef de la Nouvelle-Écosse.

M. Wood remplace l'honorable J. Michael MacDonald, qui a pris sa retraite le 1er février 2019, après plus de 24 années de services distingués au sein de la magistrature.

Citation

« Je suis heureux d'annoncer la nomination de Michael J. Wood au poste de juge en chef de la Nouvelle-Écosse. Le juge en chef Wood a pratiqué le droit à Halifax pendant près de trente ans, et a plus récemment travaillé pendant presque huit ans en tant que juge de la Cour suprême de la province. Grâce à son expérience et à son expertise, je sais qu'il apportera des contributions essentielles à la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Au Canada , les juges en chef et les juges en chef adjoints sont chargés du leadership et de l'administration de leurs tribunaux. Ils sont aussi membres du Conseil canadien de la magistrature, qui cherche à améliorer la qualité des services judiciaires dans les cours supérieures du Canada .

Le juge en chef de la Nouvelle-Écosse est un juge de la Cour d'appel et il exerce les fonctions de cette charge au sein d'une équipe de sept autres juges à temps plein et de cinq juges surnuméraires.

Notes biographiques

