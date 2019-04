Le ministère chinois des Affaires étrangères place Tianjin sur la carte du monde





TIANJIN, Chine, 17 avril 2019 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'un événement promotionnel organisé mardi dernier par le ministère chinois des Affaires étrangères (MAF) et le gouvernement municipal de Tianjin, la ville côtière du nord de la Chine a été placée sur la carte du monde. Intitulé China in the New Era: A Dynamic Tianjin Going Global (La Chine à la nouvelle ère : une Tianjin dynamique en voie de mondialisation), l'événement a attiré environ 500 invités, dont des responsables gouvernementaux et des diplomates étrangers basés en Chine.

Tianjin est la première municipalité à être promue par le MAF, qui est en train de lancer une campagne de promotion internationale pour les régions et les villes provinciales de la Chine. Ayant pour objectif de promouvoir les réalisations du développement de Tianjin au cours des 70 ans qui ont suivi la fondation de la République populaire de Chine, l'événement incluait une présentation du développement économique et social de Tianjin, des expositions, des discussions entre des invités chinois et étrangers, des représentations culturelles et des dégustations de produits locaux.

Étant l'un des berceaux de l'industrie chinoise moderne, Tianjin a grandement contribué au développement économique et social de la Chine au cours des 70 dernières années. À l'aube de cette nouvelle ère, Tianjin adhérera au nouveau concept de développement, mettra en oeuvre la stratégie de développement coordonné entre Pékin, Tianjin et Hebei et s'intégrera de manière proactive dans la nouvelle route de la soie (Belt and Road Initiative) pour créer une ville internationale qui soit inclusive et écologiquement viable. Au cours de cet événement, l'histoire et la culture inclusives de Tianjin, mais également les pratiques vivantes de la ville côtière du nord de la Chine en matière de promotion d'un développement de haute qualité reposant sur une innovation indépendante, ont été présentées.

Jusqu'à présent, le ministère a organisé des activités de promotion internationale pour 16 régions provinciales et la nouvelle région de Xiong'an, dans la province du Hebei, afin de les aider à se mondialiser.

Liens des images en pièces jointes :

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=334119

