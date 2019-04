Nouvelle option de sac de transport réfrigérant pour les excursionnistes d'un jour : TOURIT lance une campagne de sociofinancement sur Indiegogo





L'un des sacs de transport réfrigérant les plus vendus sur Amazon depuis deux ans est prêt à vous simplifier la vie

DENVER, Colorado, 16 avril 2019 /CNW/ -- TOURIT, une marque spécialisée dans les glacières et les sacs à dos réfrigérants, lancera sa première campagne de sociofinancement (« TOURIT ZOOM TRAILER : The World's Coolest Cooler Bag ») sur Indiegogo pour son nouveau produit, ZOOM TRAILER, un sac de transport réfrigérant tout-en-un pour les voyages d'un jour.

« Peu de glacières sont conçues spécifiquement pour un usage quotidien, et c'est la lacune du marché que TOURIT tente de combler. La plupart des marques se concentrent sur deux besoins totalement différents - les professionnels du plein air et les utilisateurs de sacs de glace. Les sacs à dos réfrigérants sur le marché sont soit trop grands et très chers, soit conçus avec une seule fonction en tête. Le ZOOM TRAILER de TOURIT est multifonctionnel. C'est plus qu'une glacière et il peut servir de sac de transport, de sac messager ou de sac de plein air pour des activités extérieures simples comme faire du vélo, de la randonnée pédestre et plus encore », a déclaré Nicole, gestionnaire de produit chez TOURIT.

En utilisant des matériaux composés de polyuréthane thermoplastique (TPUR) conformes aux normes de la FDA américaine pour un stockage plus sûr des aliments, le sac réfrigérant de jour tout-en-un peut être utilisé pour le stockage des aliments et des boissons. En combinaison avec des blocs réfrigérants, le sac garde au frais des articles jusqu'à 24 heures. Autre caractéristique utile, le sac est fabriqué à l'aide de matériaux réfléchissants ce qui, par exemple, accroît sa visibilité lorsque les consommateurs l'utilisent pour faire du vélo. Ses sangles inférieures pratiques permettent de fixer des objets et de le configurer selon vos besoins.

Principales caractéristiques du produit :

Couleur : Noir/rouge/vert/gris/bleu marine

: Noir/rouge/vert/gris/bleu marine Dimensions : 17,75*11,75*7 pouces

: 17,75*11,75*7 pouces Caractéristiques de conception : Matériaux TPUR/matériaux réfléchissants/fermetures éclair imperméables/accessoires Duraflex/crochet en forme de « 9 »/sangles inférieures

: Matériaux TPUR/matériaux réfléchissants/fermetures éclair imperméables/accessoires Duraflex/crochet en forme de « 9 »/sangles inférieures Capacité : 20 canettes ou un ordinateur portable de 15,6 pouces

: 20 canettes ou un ordinateur portable de 15,6 pouces Poids net : 1 100 g

: 1 100 g Pays de fabrication : Chine

La campagne se déroulera du 16 avril au 15 mai 2019, avec des offres spéciales pour les bailleurs de fonds, dont une offre Indiegogo exclusive de 43 % de réduction et un bloc réfrigérant pour les 50 premières unités vendues, ainsi qu'une offre de 28 % de réduction pour les 500 unités vendues suivantes. Toutes les commandes seront exécutées immédiatement après la fin de la campagne.

« TOURIT est en tête du classement depuis deux ans dans la section "sac réfrigérant de jour" d'Amazon. Nous recueillerons également plus de commentaires de nos bailleurs de fonds et des utilisateurs initiaux de nos produits dans le cadre de cette campagne, ce qui sera utile pour le développement de nos produits de prochaine génération. Les solides capacités de développement de produits que nous avons nous aideront à accroître la notoriété de notre marque auprès de nos consommateurs cibles », a déclaré Lynn, directrice du marketing de TOURIT.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de la campagne, veuillez visiter : http://bit.ly/2IpBkiX

Pour en savoir plus sur TOURIT, veuillez visiter :

https://www.tourit.com/

https://www.facebook.com/touritoutdoor/

https://www.youtube.com/channel/UCdzfpcsk7qgchhJghyirJkg

https://www.instagram.com/touritoutdoor/

Personne-ressource :

Lynn

Téléphone : 702-751-5839

Courriel : marketing@tourit.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/871778/TOURIT_ZOOM_TRAILER.jpg

