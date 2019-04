Terranueva se joint à l'Association québécoise de l'industrie du cannabis en tant que membre fondateur





L'ASSOMPTION, Québec, 16 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Terranueva (CSE: TEQ) (« Terranueva » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle se joint à l'Association québécoise de l'industrie du cannabis (AQIC) en tant que membre fondateur. En prenant un rôle actif à même le conseil d'administration de l'AQIC, Terranueva assume pleinement son engagement pour une forte industrie du cannabis pour le Québec.



« Notre participation à l'AQIC en tant que membre fondateur cadre bien avec notre mission de produire du cannabis aux normes les plus élevées en termes d'efficacité, de qualité et de stabilité. En effet, un des objectifs de l'AQIC est de contribuer de manière constructive et responsable au développement de l'industrie notamment en soutenant les objectifs de santé et de sécurité publiques visés par la légalisation du cannabis, soit la réduction des méfaits associés à la consommation par l'offre de produits de qualité soumis à de rigoureux contrôles. », explique Pierre Ayotte, président et chef de la direction de Corporation Terranueva.

A PROPOS DE TERRANUEVA

Terranueva s'appuie sur la recherche et développement et l'efficience opérationnelle pour devenir un acteur incontournable dans l'industrie émergente du cannabis. Nous visons à fournir aux marchés canadien et international du cannabis médicinal et récréatif de première qualité.

Corporation Terranueva Pharma, sa filiale détenue en propriété exclusive détient les licences nécessaires de Santé Canada pour exécuter sa mission. Opérant à l'Assomption (Québec), sa mission est de produire du cannabis aux normes les plus élevées en termes d'efficacité, de qualité et de stabilité. Pour atteindre son objectif, Terranueva Pharma met en oeuvre une approche de production modulaire intégrant les dernières avancées et innovations dans l'automatisation de ces processus.

Pour en savoir plus sur Terranueva, consulter www.terranueva.ca.

