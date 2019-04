Le gouvernement du Canada accorde un financement pour maintenir et diversifier les activités commerciales au port de Matane





MATANE, QC, le 16 avril 2019 /CNW/ - L'efficacité de nos corridors de commerce est un des éléments clés du succès des entreprises canadiennes sur le marché mondial. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer des projets qui soutiennent des emplois de qualité pour la classe moyenne et qui stimulent la croissance économique.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé un financement fédéral de 1 497 600 dollars pour un projet de soutien au quai commercial du port de Matane. La valeur totale du projet s'élève à 1 664 000 dollars.

Grâce à cette aide financière, l'entreprise CEG pourra réaliser un projet visant à mettre en place des structures modulaires au-dessus du quai commercial de Matane. Ceci permettra d'augmenter la productivité et l'efficience du quai d'ici sa reconstruction par le gouvernement du Québec. Les fonds accordés par le gouvernement du Canada permettront ainsi aux entreprises locales de maintenir et de diversifier leurs opérations commerciales tout en assurant la sécurité des usagers.

« Notre gouvernement investit dans l'économie canadienne en apportant des améliorations à nos corridors de commerce et de transport. Nous appuyons des projets qui stimuleront la croissance économique, créeront des emplois de qualité pour la classe moyenne et veilleront à ce que les réseaux de transport du Canada demeurent concurrentiels, efficaces et sécuritaires. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Je me réjouis de l'appui du gouvernement du Canada, qui choisit de miser sur des régions fortes et prospères en investissant dans des infrastructures essentielles pour leur développement économique. Un tel investissement dans le port de Matane illustre notre volonté de maintenir les opérations du port de Matane jusqu'à sa reconstruction tout en soutenant nos entreprises pour améliorer leur compétitivité et leur productivité. »

Rémi Massé

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

Les fonds ont été consentis en vertu du Fonds pour les portes d'entrée et les passages frontaliers de Transports Canada.

Le port de Matane a fait l'objet d'une entente de principe pour son transfert au Gouvernement du Québec au 30 mars 2020, dans le cadre du Programme de transfert des installations portuaires (PTIP).

