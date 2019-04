Un nouvel écosystème appuiera l'innovation et la croissance des entreprises en Ontario et aidera à créer 18 000 nouveaux emplois





KITCHENER, ON, le 16 avril 2019 /CNW/ - Les entreprises canadiennes encouragent l'innovation, créent des bons emplois pour la classe moyenne et font croître notre économie au profit de tous les Canadiens. Pour faire concurrence dans le domaine d'innovation mondiale, nous devons aider les entreprises prometteuses à croître et à devenir des entreprises de calibre mondial. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans un écosystème visant à appuyer l'innovation et la croissance des entreprises entre Waterloo, Toronto et Ottawa.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui un investissement visant à réunir trois importants centres d'innovation : Communitech, MaRS Discovery District et Investir Ottawa. Ensemble, ils mettront sur pied la Plateforme d'accroissement d'échelle, qui visera à aider les entreprises innovatrices à croître plus rapidement et à créer 18 000 emplois spécialisés de grande qualité.

Cette plateforme représente la première en son genre au Canada. Grâce à elle, les trois organismes pourront partager leurs ressources pour aider 30 entreprises ontariennes à croître et à atteindre des revenus de 100 millions de dollars ou plus d'ici 2024, en plus de fournir des services à des milliers d'autres. Qu'il s'agisse d'encadrement et de conseils ou d'un meilleur accès aux capitaux, aux talents et aux marchés mondiaux, la plateforme donnera aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour croître. Elle renforcera également les partenariats avec les établissements d'enseignement postsecondaire pour aider les jeunes Canadiens à se préparer aux emplois d'aujourd'hui et de demain.

En réalisant des investissements stratégiques dans le domaine de la technologie, le gouvernement du Canada aide à positionner notre pays en tant que chef de file mondial en matière d'innovation. Il travaille également pour créer les conditions propices à une croissance soutenue dans une économie qui évolue constamment.

Citations

« Grâce à notre culture d'entrepreneuriat, le Canada est l'un des pays les plus prospères et innovateurs au monde. Avec l'investissement annoncé aujourd'hui, nous veillerons à ce que les entreprises canadiennes aient le soutien dont elles ont besoin pour réussir, faire concurrence sur la scène internationale et créer des nouveaux emplois d'un bout à l'autre du pays. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Les entreprises canadiennes joueront un rôle clé dans notre croissance économique et dans la création des emplois de demain. C'est pourquoi nous offrons à ces entreprises le soutien dont elles ont besoin pour réussir. En appuyant ces importants centres d'innovation qui ont prouvé leur capacité à développer des entreprises innovatrices, nous donnons aux innovateurs de ce réseau toutes les chances possibles d'étendre leurs activités, de renforcer leur position sur le marché intérieur et de faire concurrence sur les marchés mondiaux. »

-- L'hon. Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Les entreprises de technologie qui génèrent des revenus annuels de plus de 100 millions de dollars seront la prochaine génération d'entreprises phares du Canada. Pour la première fois depuis des décennies, nous avons un groupe important d'entreprises prêtes à prendre de l'expansion qui sont en voie d'atteindre l'objectif de 100 millions de dollars. Notre travail, par l'intermédiaire de la Plateforme d'accroissement d'échelle, consiste à aider ces entreprises à forte croissance à trouver les talents et les capitaux nécessaires pour accélérer leur croissance. Nous devons mettre en commun notre expertise, nos réseaux et nos ressources pour les aider à être concurrentielles sur la scène mondiale et à créer des emplois bien rémunérés pour les Canadiens. »

--Iain Klugman, président et chef de la direction, Communitech

Faits saillants

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de FedDev Ontario, investit 52,4 millions de dollars sur cinq ans dans la Plateforme d'accroissement d'échelle. L'investissement sera réparti comme suit : Communitech - 18 millions de dollars; MaRS Discovery District - 17,5 millions de dollars; Investir Ottawa - 16,9 millions de dollars.

, par l'entremise de FedDev Ontario, investit 52,4 millions de dollars sur cinq ans dans la Plateforme d'accroissement d'échelle. L'investissement sera réparti comme suit : Communitech - 18 millions de dollars; MaRS Discovery District - 17,5 millions de dollars; Investir Ottawa - 16,9 millions de dollars. La Plateforme d'accroissement d'échelle aidera 30 entreprises du sud de l' Ontario à croître et à atteindre l'objectif de revenus de 100 millions de dollars ou à le dépasser d'ici 2024.

à croître et à atteindre l'objectif de revenus de 100 millions de dollars ou à le dépasser d'ici 2024. Au cours des 10 dernières années, Communitech a contribué à transformer l'économie régionale en soutenant plus de 3 000 entreprises et en les aidant à attirer 1,7 milliard de dollars en investissements et à créer plus de 16 000 emplois.

Le corridor d'innovation Waterloo - Toronto se classe actuellement parmi les 20 plus importantes grappes technologiques au monde. Cet investissement permettra de tirer parti des forces de la région d' Ottawa et de relier cette dernière au corridor, favorisant ainsi la croissance économique en unissant les forces de toutes les parties concernées.

- se classe actuellement parmi les 20 plus importantes grappes technologiques au monde. Cet investissement permettra de tirer parti des forces de la région d' et de relier cette dernière au corridor, favorisant ainsi la croissance économique en unissant les forces de toutes les parties concernées. Le sud de l' Ontario est l'un des trois seuls écosystèmes d'entreprises en démarrage au monde qui est fort dans quatre des secteurs technologiques les plus prisés aujourd'hui : la technologie financière; l'intelligence artificielle et les mégadonnées; les sciences de la vie; la fabrication et la robotique de pointe.

est l'un des trois seuls écosystèmes d'entreprises en démarrage au monde qui est fort dans quatre des secteurs technologiques les plus prisés aujourd'hui : la technologie financière; l'intelligence artificielle et les mégadonnées; les sciences de la vie; la fabrication et la robotique de pointe. Dans le cadre du Plan pour l'innovation et les compétences, le gouvernement effectue des investissements stratégiques pour bâtir des écosystèmes d'innovation au Canada , notamment l'Initiative des supergrappes d'innovation, l'Initiative de catalyse du capital de risque et la Stratégie en matière de compétences mondiales.

