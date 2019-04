La phase de conception d'une nouvelle usine de traitement de l'eau de la Première Nation de Batchewana est en cours





PREMIÈRE NATION DE BATCHEWANA, TRAITÉ ROBINSON-HURON, ON, le 16 avril 2019 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada - Le Canada et les Premières Nations travaillent en partenariat pour améliorer l'infrastructure d'approvisionnement en eau et favoriser l'accès à de l'eau potable salubre, propre et fiable dans les communautés des Premières Nations.

Aujourd'hui, le chef Sayers de la Première Nation de Batchewana et Terry Sheehan, député de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé que la phase de conception d'une nouvelle usine de traitement de l'eau pour la Première Nation de Batchewana est en cours. Une fois construite, la nouvelle usine fournira de l'eau potable à près de 200 membres de la communauté.

Services aux Autochtones Canada (SAC) verse un montant de 320 000 $ pour cette phase du projet, qui comprend la conception d'une usine de traitement de l'eau à Goulais Mission et de réseaux d'aqueduc décentralisés à Obadjiwan, ainsi qu'un soutien à la Première Nation pour l'aider à passer à la phase de construction du projet.

Citations

« Le début de la phase de conception est une étape importante pour la nouvelle usine de traitement de l'eau de la Première Nation de Batchewana. Je félicite le chef Sayers et le conseil pour le rôle moteur qu'ils jouent dans cette initiative importante, qui fournira de l'eau potable à près de 200 membres de leur communauté. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Nos membres attendaient d'avoir de l'eau potable du robinet et, bien que le processus ait duré plus longtemps que nous l'aurions espéré, nous sommes ravis de constater que la phase de conception est en cours. Nous sommes optimistes quant à l'achèvement du projet. »

Chef Dean Sayers

Première Nation de Batchewana

Faits en bref

La communauté de la Première Nation de Batchewana est située près de Sault Ste. Marie , en Ontario . Elle compte quatre établissements, à savoir Goulais Bay, Rankin, Obadjiwan et l'île Whitefish.

, en . Elle compte quatre établissements, à savoir Goulais Bay, Rankin, Obadjiwan et l'île Whitefish. Une fois construite, l'usine de traitement fournira de l'eau à Goulais Mission. Obadjiwan disposera d'un système décentralisé qui nettoie et filtre l'eau directement au point d'entrée de chaque résidence. Près de 200 membres de la communauté bénéficieront de cette nouvelle usine.

Le 17 décembre 2018, la Première Nation a choisi ARCADIS Canada Inc. comme expert-conseil pour la conception du projet.

Lien connexe

Première Nation de Batchewana

Restez branchés

