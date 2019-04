Algorand ouvre son TestNet au public





Algorand, une société proposant un logiciel open-source et une technologie blockchain, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son TestNet au grand public. Après une période TestNet privée couronnée de succès avec plusieurs centaines de participants, la société invite dorénavant tous les entreprises, développeurs et utilisateurs à s'intéresser à TestNet et à faire des commentaires sur la qualité, les fonctions et l'expérience globale du protocole TestNet.

Soutenu par un capital investi initial de 66 millions de dollars provenant d'un groupe dispersé d'investisseurs internationaux, le protocole Algorand a été conçu par Silvio Micali, professeur au MIT, pionnier de la cryptographie et lauréat du prestigieux prix Turing. En tant que plateforme décentralisée, publique et sans permission permettant de mettre en oeuvre l'ampleur, la participation ouverte et le caractère définitif des opérations pour des milliards d'utilisateurs, Algorand permettra aux entreprises de créer des applications de manière évolutive, sûre et en toute confiance.

« L'ouverture de TestNet au public constitue un jalon majeur de notre cheminement vers le lancement open source de la technologie », a déclaré Steve Kokinos, PDG d'Algorand. « Aujourd'hui marque la dernière étape de notre mission globale visant à permettre à la communauté Algorand élargie de collaborer, d'innover et de contribuer à l'évolution de notre plateforme blockchain publique, sans permission. »

Le lancement du TestNet public d'Algorand fait suite à plusieurs autres jalons importants franchis récemment, dont un robuste ensemble de ressources pour les développeurs qui continue de s'élargir. Les kits de développement logiciel (KDL) Go, JavaScript et Java récemment lancés ajoutent des fonctionnalités supplémentaires pour simplifier les tâches courantes du développement, permettant aux développeurs avec une expérience limitée de la blockchain de construire des applications sophistiquées sur la base de la plateforme Algorand. En outre, Algorand fournit des API REST pour communiquer avec les processus des noeuds en cours d'exécution depuis n'importe quel langage.

Avant l'annonce d'aujourd'hui, TestNet d'Algorand était limité à plusieurs centaines de participants du début issus de la recherche, du milieu universitaire et d'entreprises de l'économie sociale, dont les expériences et contributions ont joué un rôle important pour améliorer la performance, l'ampleur et la vitesse de la plateforme jusqu'à aujourd'hui. Le partenaire commercial TOP Network, un service décentralisé de communication sur le cloud de type « full-stack » avec 60 millions d'utilisateurs dans le monde, a participé activement au TestNet d'Algorand et a annoncé récemment un partenariat avec Algorand en vue de construire des offres « layer 2 » de nouvelle génération pour sa base d'utilisateurs.

« Notre implication dans le TestNet privé d'Algorand a donné un aperçu de la valeur qu'une blockchain mature et techniquement avancée comme Algorand peut apporter à notre entreprise », a déclaré Steve Wei, fondateur et PDG de TOP Network. « Nous sommes enthousiasmés de voir la plateforme évoluer à mesure que nous la construisons. L'équipe d'Algorand a exécuté un TestNet collaboratif et transparent qui ne pourra que bénéficier d'une participation plus large et plus ouverte de sa communauté. »

Algorand offre plusieurs ressources pour les entreprises et les développeurs souhaitant être opérationnels sur la plateforme TestNet :

Visitez le site d'Algorand destiné aux développeurs à l'adresse developer.algorand.org pour commencer et accéder à la documentation officielle

Participez au TestNet public en installant un noeud Algorand ? les instructions sont disponibles ici

Visitez le dépôt GitHub d'Algorand à l'adresse github.com/algorand pour accéder aux KDL Go et JavaScript, ainsi qu'à d'autres outils de développement

À propos d'Algorand

Basé à Boston et fondé par Silvio Micali, pionnier de la cryptographie et lauréat du prix Turing, Algorand est un éditeur de logiciels open-source construisant des innovations techniques pour l'économie sans frontières à l'aide d'une plateforme alliant décentralisation, flexibilité et sécurité. Le protocole d'Algorand est inédit, sans permission et repose véritablement sur la méthode de la preuve d'enjeu (« proof-of-stake »). Il permet de mettre en oeuvre l'ampleur, la participation ouverte et le caractère définitif des opérations nécessaires aux utilisateurs pour créer des possibilités et tenir la promesse de la technologie blockchain.

Pour de plus amples renseignements, visitez https://www.algorand.com/.

