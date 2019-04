Sainte-Angèle-de-Mérici célèbre le 150e anniversaire de sa fondation





SAINTE-ANGÈLE-DE-MÉRICI, QC, le 16 avril 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est fier de mettre en valeur l'histoire de nos municipalités et de soutenir les activités qui donnent aux Canadiens un accès aux arts et au patrimoine.

M. Rémi Massé, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et député d'Avignon?La Mitis?Matane?Matapédia, a annoncé aujourd'hui que Les Loisirs de Sainte-Angèle-de-Mérici recevraient 26 300 dollars pour célébrer le 150e anniversaire de la municipalité. M. Massé a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Ce financement est accordé par l'entremise du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Il permettra aux citoyens et aux visiteurs d'avoir accès aux arts et au patrimoine de la région. Ces derniers découvriront également l'histoire de la municipalité reconnue comme la porte d'entrée de la vallée de la Matapédia, au nord-ouest.

« Notre gouvernement est heureux d'appuyer des projets qui mettent en lumière le patrimoine unique de nos régions et qui permettent aux Canadiennes et aux Canadiens de s'imprégner de la richesse culturelle qui nous entoure. Bon 150e anniversaire à Sainte-Angèle-de-Mérici! »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Je suis très fier de pouvoir souligner le 150e anniversaire de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici. C'est une occasion en or pour les citoyens de renouer avec leur histoire, alors que les visiteurs pourront découvrir une de nos magnifiques municipalités. »

-- M. Rémi Massé, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et député d'Avignon?La Mitis?Matane?Matapédia

« Merci à Patrimoine canadien de contribuer à l'organisation de belles activités pour notre 150e anniversaire. L'enthousiasme est à son meilleur! On sent déjà un vent de mobilisation dans notre village et un engouement auprès des bénévoles qui s'impliquent. »

-- Mme Myleine Gauthier, présidente du 150e anniversaire

En 2019, la municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici célèbrera le 150e anniversaire de sa fondation. La municipalité porte ce nom en hommage à Angèle Drapeau, religieuse italienne qui a été seigneuresse de Lepage-et-Thibierge, une seigneurie datant de l'époque de la Nouvelle-France.

La programmation inclura des spectacles de musique et de danses folkloriques ainsi qu'un spectacle d'humour et de contes. Le projet comporte également la création d'une monographie.

