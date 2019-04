Le ministre Rodriguez sera de passage dans les Laurentides





LAURENTIDES, QC, le 16 avril 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, se rendra dans la région des Laurentides le mercredi 17 avril pour annoncer un appui financier à un organisme culturel, rencontrer des intervenants du milieu des arts, de la culture et du patrimoine, et assister au Congrès de l'Association québécoise de la production médiatique.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Activités du mercredi 17 avril 2019

Saint-Placide

13 h 30 - Annonce concernant la Maison de la culture de Saint-Placide

Lieu :

Maison de la culture de Saint-Placide

74, 2e Avenue

Saint-Placide (Québec)

Val-Morin

15 h 30 - Rencontre informelle avec des intervenants du secteur des arts, de la culture et du patrimoine des Laurentides et visite du Théâtre du Marais

Saint-Sauveur

19 h 15 - Allocution au souper gala du Congrès de l'Association québécoise de la production médiatique

