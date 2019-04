Avec les salades Fraîchement CueillieMC prêtes à consommer, Bonduelle propose des repas sains sur le pouce encore plus frais





IRWINDALE, Californie et MONTRÉAL, le 16 avril 2019 /CNW/ - Pour ces journées chargées où la tentation est forte de passer à un service au volant, les Canadiens ont maintenant un choix de dîner frais, pratique et plus sain : les nouvelles salades Fraîchement CueillieMC de Bonduelle, prêtes à consommer, fraîches et riches en protéines, à savourer sur le pouce, n'importe où. Qui plus est, ces salades, d'une durée de conservation plus longue et sans agent de conservation, grâce à la technologie Fresh Air SealMC, gardent longtemps toute leur fraîcheur, ce qui permet aux préparateurs de repas et aux gourmets affairés de faire des provisions pour la semaine en toute confiance, en une seule sortie à l'épicerie. Et comme les recettes sont inspirées de menus de restaurants, ces nouvelles salades délicieuses constituent le choix idéal pour le consommateur pressé par le temps, mais soucieux de sa santé.

Chacune de ces salades (cinq recettes) est composée de légumes verts de la ferme frais et croquants, de viandes délicieusement assaisonnées (poulet, dinde et jambon), de vinaigrettes savoureuses et d'une variété de délicieuses garnitures, comme du fromage ou du bacon émietté. Élaborée par l'équipe culinaire de Bonduelle, selon les goûts du consommateur canadien, la gamme comprend les choix les plus populaires, comme la Salade César au poulet et au bacon ou la Salade style grecque au poulet, riches en protéines de qualité élevée, afin que les consommateurs puissent bénéficier de repas nutritifs, plus sains, sans compromettre le goût ni la qualité.

Jeff Haines, chef principal de Bonduelle Fresh Americas, commente : « Les tendances montrent que 76 % des consommateurs peinent à trouver des idées repas1. Par ailleurs, nous savons que les consommateurs canadiens veulent des choix plus sains, pratiques, frais et savoureux, qui rassasient et éveillent leurs papilles gustatives. Chacune des salades de cette nouvelle gamme offre justement cela : le goût irrésistible qu'exigent les consommateurs canadiens, des légumes frais de la ferme et des protéines riches pour une pause-repas satisfaisante. »

Selon une étude réalisée par Mintel, près de 50 % des adultes âgés de 18 à 44 ans disent que leur mode de vie actif, dicté par les contraintes du temps, rend difficile une alimentation saine. Les salades Fraîchement Cueillie MC de Bonduelle sont la solution tout indiquée. Chaque salade est prête à consommer, la fourchette étant comprise, les garnitures à part afin de conserver la saveur, la fraîcheur et le croquant de tous les ingrédients jusqu'au moment où le consommateur est prêt à les mélanger et à les déguster. Chaque salade contenant moins de 310 calories et entre 9 et 18 grammes de protéines, elle constitue à elle seule un repas délicieux et rassasiant, mais peut s'accompagner à merveille d'un sandwich ou d'une soupe.

Les salades Fraîchement Cueillie MC de Bonduelle sont maintenant offertes en cinq recettes populaires :

Salade César au poulet et au bacon

Salade style grecque au poulet

Salade Cobb avec dinde et bacon

avec dinde et bacon Salade inspirée du chef avec dinde et jambon

Salade style Santa Fe au poulet

Elles sont maintenant en vente aux rayons fruits et légumes des magasins de la bannière Loblaw au Québec, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique : Loblaws, Zehrs, Provigo, Maxi & Cie et autres. Pour un avant-goût palpitant des salades Fraîchement Cueillie MC de Bonduelle, rendez-vous sur www.bonduelle.ca.

À propos de Bonduelle Fresh Americas

Bonduelle Fresh Americas est une filiale en propriété exclusive de Bonduelle ( BON.PA ), propriétaire des marques Ready Pac Foods et Bonduelle. L'unité commerciale, qui exploite quatre établissements de traitement aux États-Unis, se concentre sur les légumes frais, les salades et les solutions repas frais pour les Amériques. Achetée par Bonduelle en 2017 sous la marque Ready Pac Foods, Bonduelle Fresh Americas, renommée depuis, est la plus récente des cinq unités commerciales du groupe. La société offre sous ses propres marques (Ready Pac FoodsMD, BistroMD, Ready SnaxMD, Cool CutsMD, elev?teMC, Bonduelle Fresh PickedMC et Bonduelle Heat & Eat Harvest BowlMC) un éventail complet de produits composés de légumes frais et de protéines. L'offre comprend des salades fraîchement coupées, des légumes, des collations et des plats préparés frais, y compris des repas chauds, disponibles dans des épiceries et dans des chaînes de restaurants en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Bonduelle Fresh Americas ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram .

À propos de Bonduelle

Bonduelle, une entreprise familiale établie en 1853, a pour mission d'être le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale. Privilégiant l'innovation et fidèle à sa vision à long terme, le groupe Bonduelle est en train de diversifier ses activités et sa présence géographique. Ses légumes, cultivés sur plus de 130 000 hectares autour du monde, sont vendus dans 100 pays sous différentes marques et par divers canaux et formes de distribution. Experte de l'agroalimentaire avec ses 55 sites industriels et installations de production agricole, Bonduelle offre des produits de qualité cultivés sur les meilleures terres, au plus près de ses clients. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur www.bonduelle.com/fr.

