Highway 395 Dispensary, qui appartient à Lifestyle Delivery Systems Inc., reçoit les autorisations environnementales dans le cadre de la demande de permis de construire





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 15 avril 2019 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « société ») annonce que le Highway 395 Dispensary (dispensaire de la route US-395) a reçu les approbations requises en matière d'impact environnemental et de préservation des yuccas.

Le Highway 395 Dispensary a reçu l'approbation de l'Agence pour la protection de l'environnement (« EPA ») des États-Unis concernant l'impact environnemental de la construction proposée et a terminé l'étude de préservation des yuccas, requise pour garantir que la construction proposée n'ait pas d'impact négatif sur la population des yuccas. La ville d'Adelanto a informé le Highway 395 Dispensary que la question du permis de construire sera très probablement à l'ordre du jour de la commission d'aménagement ce mois-ci. Une fois le Highway 395 Dispensary construit, plus de 120 000 véhicules par jour pourront potentiellement s'y rendre, grâce à une voie d'accès signalisée, rendant l'accès facile aux véhicules circulant dans les deux sens. Le dispensaire assurera également un service de livraison directe, appelé 420 Prime Delivery Inc. Ce service desservira le Haut désert et le Sud de la Californie.

Brad Eckenweiler, le chef de la direction de la société, a déclaré : « Highway 395 Dispensary est la dernière pierre à l'édifice pour créer une société spécialisée dans le cannabis authentiquement intégrée de façon verticale, de la génétique au palier du client. Une fois le dispensaire terminé et avec les capacités d'assurer une livraison directe au client, les filiales et les sociétés affiliées de la compagnie pourront produire, conditionner et livrer des produits de cannabis à des prix beaucoup plus intéressants que la concurrence. » La société communiquera sur ce qui a trait au développement de l'entreprise dès qu'elle le pourra.

À propos de Highway 395 Dispensary Inc.

Highway 395 Dispensary Inc. construit un dispensaire complet délivrant toute la gamme de produits de cannabis au guichet, au point de retrait automobile et en livrant directement, à domicile ou au bureau. La construction du dispensaire devrait être terminée en juillet/août 2019.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une entreprise technologique qui dispose d'installations de production et de conditionnement de pointe situées dans le Sud de la Californie. La technologie de la société sert à produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes nasales) qui sont non seulement un choix plus sûr et plus sain que toute autre forme de prise, mais elles présentent une biodisponibilité supérieure de composants cannabiques. Certaines bandelettes incluront également des ingrédients coactifs tels que des produits nutraceutiques, vitamines et peptides. La technologie offre une nouvelle manière de mesurer précisément le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production basé sur la technologie de l'entreprise s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bande, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace.

Lifestyle Delivery Systems Inc.

Brad Eckenweiler

Chef de la direction et Directeur

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ VISITER :

information@lifestyledeliverysystems.com

Déclaration de mise en garde :

La Bourse des valeurs canadiennes n'a pas examiné le contenu du présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à son adéquation et à son exactitude.

Les renseignements contenus dans le présent communiqué de presse contiennent des énoncés prévisionnels fondées sur des hypothèses qui avaient cours au moment de la rédaction dudit communiqué. Ces énoncés reflètent les estimations, les opinions, les intentions et les attentes actuelles de la direction. Ils ne constituent en aucun cas des garanties de rendement futur. La société fait savoir que tout énoncé prévisionnel est foncièrement incertain et que d'importants facteurs imprévisibles pourraient avoir une incidence sur le rendement réel, facteurs sur lesquels la société n'a souvent aucun contrôle. Ces facteurs comprennent, entre autres choses : les risques et incertitudes liés à l'historique d'exploitation limitée de la société et la nécessité de respecter les règlements environnementaux et gouvernementaux. En outre, la marijuana demeure une drogue inscrite à l'annexe 1 de la Controlled Substances Act (loi sur les substances contrôlées) des États-Unis de 1970. Bien que le Congrès américain ait interdit au Ministère de la justice des États-Unis de dépenser des fonds fédéraux pour interférer avec la mise en oeuvre des lois des États du pays concernant la marijuana médicale, cette interdiction doit être renouvelée annuellement pour rester en vigueur. Par conséquent, les événements, conditions et résultats réels et futurs pourraient être sensiblement différents des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées de façon expresse ou implicite dans les renseignements fournis et les énoncés prévisionnels. À moins que les lois applicables en matière de valeurs ne l'exigent, la société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement tout renseignement prévisionnel.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/457613/Lifestyle_Delivery_Systems_Logo.jpg

SOURCE Lifestyle Delivery Systems Inc.

Communiqué envoyé le 15 avril 2019 à 15:09 et diffusé par :