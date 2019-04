Henry's et Lozeau annoncent leur partenariat pour devenir le plus grand groupe de photographie au Canada





MONTRÉAL, le 15 avril 2019 /CNW/ - C'est mercredi dernier que les employés de l'entreprise Henry's, une division de Cranbook Glen Enterprises Ltd, et de la société Lozeau apprenaient qu'ils formeraient une seule et même famille à compter de juin 2019. Avec une série de magasins bien installés à travers le pays, Henry's poursuit sa croissance dans le marché de la photographie et de la vidéographie en faisant l'acquisition de la bannière Lozeau, chef de file en sol québécois.

« Nous sommes ravis d'être parvenus à une entente avec une entreprise qui détient une solide réputation dans le monde de la photographie, qui partage nos valeurs fondamentales et pour qui la qualité du service client est essentielle. Cette nouvelle alliance avec la famille Lozeau nous semblait naturelle puisque nous travaillons côte à côte depuis plus de 45 ans. C'est en poursuivant le travail amorcé par l'équipe de direction actuelle et les employés qui ont bâti la réputation de cette compagnie que nous saurons demeurer compétitifs et offrirons les meilleurs services à la merveilleuse communauté créative du Québec. » Gillian Stein, chef de la direction de l'entreprise Henry's.

« Nous avons la chance de gérer un commerce en santé depuis les 90 dernières années. Grâce à cette entente avec Henry's, une équipe pour laquelle notre famille a toujours eu un grand respect, cela nous permet de garantir la pérennité et le déploiement de notre bannière dans une industrie qui vit de profondes transformations. Avec mes parents qui souhaitaient prendre leur retraite, c'est un honneur pour mon frère et moi de franchir cette nouvelle étape avec une autre entreprise familiale qui opère depuis 100 ans et surtout, qui partage nos idéaux et nos valeurs en ce qui a trait à la gestion des affaires. » Manon Lozeau-Simard, vice-présidente, administration et ressources humaines chez Lozeau.

Cet accord permettra à Henry's d'effectuer son entrée au Québec et de continuer son expansion d'un océan à l'autre du pays. L'entreprise croit capital de préserver l'identité et l'histoire qui se cachent derrière ce pilier de l'imagerie numérique montréalais en assurant qu'elle poursuive ses activités sous la bannière Lozeau à la suite de la transaction. Aucun changement n'est à prévoir pour la clientèle, le personnel et les opérations actuelles du magasin.

À propos de Henry's

Henry's, une compagnie familiale fière de ses racines canadiennes, a ouvert ses portes en 1909 pour devenir le détaillant principal d'imagerie numérique spécialisée au Canada. Avec des magasins implantés dans l'ouest et le centre du pays, la force de la bannière réside dans ses activités B2B et son commerce électronique. Précurseure en matière de nouvelles technologies, Henry's a su bâtir sa réputation grâce à un service à la clientèle primé, du matériel photo, vidéo et des accessoires de dernier cri ainsi que pour son service de création de contenu web distingué. Avec plus de 15 000 produits d'imagerie en provenance des grandes marques de l'industrie et des experts passionnés, Henry's est la référence de la communauté créative du Canada. Découvrez tout sur l'entreprise en visitant le site henrys.com

À propos de Lozeau

C'est en 1927 que Léo Laurent Lozeau fonde le magasin L.L.Lozeau, alors spécialisé en finition de photos et en photographie de mariage. Aujourd'hui, après plus de 90 années de service, l'entreprise s'est taillé une solide réputation dans le monde de la photographie et de l'imagerie numérique, de même qu'une renommée incontestée pour la qualité de ses services, le cachet et l'expertise technique de son personnel. Lozeau se distingue par son approche client ainsi que par la grande diversité de ses produits et services afin de demeurer à la fine pointe des technologies de l'image.

SOURCE Henry's

Communiqué envoyé le 15 avril 2019 à 14:38 et diffusé par :