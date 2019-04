Le Centre des congrès de Québec réaffirme son engagement envers le développement durable





QUÉBEC, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - À l'approche du Jour de la Terre, le 22 avril, le Centre des congrès de Québec réaffirme son engagement à offrir à sa clientèle et aux centaines de milliers de congressistes qui le visitent un lieu où il fait bon se réunir... sans nuire à demain. Leader en développement durable, le Centre des congrès multiplie les efforts et les initiatives depuis plusieurs années pour minimiser l'impact environnemental de ses activités, mettre en oeuvre des opérations et des services alimentaires responsables, favoriser le développement local, promouvoir la culture et les produits de la région et redonner à la communauté.

« Ce n'est pas d'hier que nous sommes proactifs en matière de développement durable. Notre vision « verte » nous a poussés à développer des façons de faire exemplaires et inédites qui, aujourd'hui encore, place le Centre des congrès de Québec à l'avant-plan, a souligné le président-directeur général, M. Pierre-Michel Bouchard. Au-delà des actions écoresponsables, nous croyons en l'importance de nous impliquer socialement. C'est pourquoi nous créons, avec des partenaires, des événements caritatifs pour redonner, comme le grand dîner Cuisinez au suivant, à l'intention de 500 personnes de milieux défavorisés de la région de Québec ».

Le Centre des congrès peut compter sur l'expertise et le savoir-faire de son personnel pour appliquer de hauts standards en gestion de l'environnement et maintenir un taux de valorisation des matières résiduelles et compostables d'au moins 80 %. Les mesures implantées font que tous les événements tenus au Centre sont écoresponsables et répondent aux critères du niveau 1 de la norme BNQ 9700-253 Développement durable - Gestion responsable d'événement.

Voici quelques faits saillants de la démarche durable du Centre des congrès de Québec :

Obtention de certifications : LEED Canada-CI, niveau Or, LEED-EB, niveau Argent, BOMA BESt niveau 3, AIPC Quality Gold Standards, niveau Or.

Premier centre des congrès au Canada à mettre en place un programme complet d'écoresponsabilité événementielle à l'intention des organisateurs d'événements.

à mettre en place un programme complet d'écoresponsabilité événementielle à l'intention des organisateurs d'événements. Partenariat avec des organismes tels que la Fondation de la faune du Québec -Adoptez un habitat (protection de la nature), Carbone Boréal (plantation d'arbres en zone boréale) et Planétair, solutions pour compenser l'empreinte écologique ou les gaz à effet de serre.

Écologisation des services alimentaires : service en vrac pour le lait, sucre, crème, jus et beurre avec équipements appropriés, utilisation de bâtons de bois pour le café, tri des matières compostables en cuisine, produits régionaux dans les menus, etc.

Installation de fontaines d'eau filtrée branchées sur le réseau de la Ville de Québec afin d'éliminer les bouteilles d'eau en plastique.

Plus de 85 % des contenants, couverts et vaisselles jetables sont compostables.

Remise de plus de 3 000 kg de surplus de nourriture annuellement à des organismes comme Lauberivière, Moisson Québec.

Installation de ruches d'abeilles pollinisatrices et culture d'herbes et de légumes sur le toit du Centre, en partenariat avec Alvéole et les Urbainculteurs.

Soutien de projets de la communauté ou mise en oeuvre de projets rassembleurs tels que 3 Gestes pour le Canada .

. Mise en valeur d'artistes lors des événements et des activités promotionnelles.

Création d'un magazine pour promouvoir Québec comme destination d'affaires et de congrès et mettre en valeur le savoir-faire des gens de Québec (prix Or dans la catégorie Best Brochure - Meeting Industry Marketing Awards 2017 (MIMA)).

Implantation d'une conciergerie : centre d'affaires, centre d'information touristique, boutique de cadeaux pour mettre en valeur les produits d'artisans locaux, les activités et lieux touristiques, les événements culturels, etc.

