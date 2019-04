La Ville de Strasbourg accompagnera l'Arrondissement de Lachine dans la planification du secteur de Lachine-Est





MONTRÉAL, le 14 avril 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Lachine Maja Vodanovic a annoncé, à l'occasion du colloque À nous les quartiers tenu ce dimanche, un partenariat entre la Ville de Strasbourg et l'Arrondissement de Lachine. « Cette collaboration nous permettra d'apprendre de l'expertise de Strasbourg sur les écoquartiers afin de nous en inspirer dans la renaissance de Lachine-Est », se réjouit Maja Vodanovic.

La Ville de Strasbourg s'implique fortement dans les projets d'écoquartiers¹. Elle en reconnaît plus de 33 sur son territoire, dont celui de Danube situé sur une friche industrielle et portuaire. Conférencier vedette lors du Sommet de Lachine-Est tenu le 9 mars dernier à l'initiative de l'organisme Imagine Lachine-Est, monsieur Alain Jund, adjoint au maire de Strasbourg et responsable de l'urbanisme et de la transition énergétique, est venu expliquer le processus de mise en place d'un écoquartier. « La base du succès pour un quartier exemplaire s'en tient à la mobilisation citoyenne. Cette mobilisation à Lachine est impressionnante et j'ai confiance qu'ensemble, ils arriveront à créer le quartier de demain », mentionne celui qui est également président de la Commission nationale Éco-Quartier en France.

Dans le cadre de ce partenariat, la Ville de Strasbourg et l'Arrondissement de Lachine échangeront sur leurs pratiques tout au long du processus de requalification du secteur de Lachine-Est.



À propos de Lachine-Est

Lachine-Est, c'est un vaste territoire de 63,8 hectares à redévelopper qui, lorsque complété, pourrait accueillir jusqu'à 4 800 nouvelles familles dans l'arrondissement de Lachine



¹À propos des écoquartiers de Strasbourg

L'association Éco-Quartier de Strasbourg a été fondée en 2001 dans le but de promouvoir un mode de vie durable, participatif et économe en ressources. Ses actions se déclinent en projets concrets collaboratifs et citoyens.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

