Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion du Puthandu, le Nouvel An tamoul





Aujourd'hui, les Tamouls au Canada et dans le monde entier célèbrent le Puthandu, le Nouvel An tamoul

OTTAWA, le 14 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, nous nous joignons aux membres de la communauté tamoule du Canada et du monde entier pour célébrer le Puthandu, le Nouvel An tamoul.

En ce jour de fête empreint de renouveau, d'espoir et de réconciliation, parents et amis se rassemblent pour assister à des cérémonies religieuses, savourer des mets traditionnels, échanger des cadeaux et participer à diverses activités culturelles.

Le Puthandu est une belle occasion pour l'ensemble des Canadiens d'en apprendre davantage sur la culture et les traditions de la communauté tamoule au Canada, de même que sur son apport important à notre société.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, je souhaite bonheur, santé et prospérité à tous ceux et celles qui célèbrent le Puthandu.

Iniya Tamil Puthandu Nalvazhthukkal!

SOURCE Patrimoine canadien

