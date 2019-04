Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion de Vaisakhi





Cette semaine, des millions de personnes au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent Vaisakhi

OTTAWA, le 14 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, nous nous joignons à la communauté sikhe du Canada et du monde entier pour célébrer Vaisakhi, la journée la plus sacrée du calendrier sikh.

Vaisakhi marque la création du Khalsa, la communauté des Sikhs baptisés, par le gourou Gobind Singh Ji en 1699. Au cours des festivités, parents et amis se réunissent pour participer aux célébrations des Nagar Kirtans et prier dans les gurdwaras.

Notre pays est fier de compter l'une des plus grandes diasporas sikhes au monde. Vaisakhi est une belle occasion de souligner la contribution inestimable de la communauté sikhe du Canada au façonnement du pays accueillant, diversifié, inclusif et prospère que nous connaissons aujourd'hui. Il est à noter que le projet de loi C-376, la Loi désignant le mois d'avril comme Mois du patrimoine sikh, a été récemment adopté par la Chambre des communes et le Sénat. J'invite tous les Canadiens à en apprendre davantage sur la force et la richesse de la culture de leurs concitoyens d'origine sikhe.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, j'offre mes meilleurs voeux à tous ceux et celles qui célèbrent Vaisakhi.

Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.

