Zoomlion impressionne au bauma 2019 en mettant l'accent sur la diversité, la variété et l'innovation avec ses nouveaux chariots élévateurs à nacelle et chariots élévateurs à fourche





MUNICH, 13 avril 2019 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) a dévoilé sa grande exposition lors du salon bauma 2019 le 8 avril à Munich, en Allemagne. Le premier fabricant chinois d'engins de construction a lancé en Europe ses tout derniers chariots élévateurs à nacelle, ainsi que quatre chariots élévateurs à fourche portant le marquage CE.

Zoomlion utilise ses lignes de production intelligentes de premier plan au niveau mondial pour construire ses chariots élévateurs à nacelle et ses chariots élévateurs à fourche, qui ont été développés avec un savoir-faire méticuleux combiné à des technologies innovantes et durables.

Zoomlion s'engage à servir ses clients du monde entier avec des produits diversifiés et innovants. En explorant les nouvelles opportunités dans les secteurs d'activités émergents et en créant des produits, Zoomlion offre désormais des produits qui sont non seulement avancés et fiables, mais aussi durables et écologiques

Chariots élévateurs à nacelle : électriques, efficaces et intelligents

Zoomlion présente au salon bauma 2019 quatre plateformes électriques à ciseaux qui mettent l'accent sur la fiabilité, la simplicité d'utilisation et l'efficacité élevée : les ZS1212DC, ZS1012DC, ZS0808DC et ZS0608DC, qui répondent toutes aux normes de qualité les plus strictes en Chine, Europe et États-Unis, pour offrir un fonctionnement sûr, efficace et confortable.

Les quatre modèles couvrent des hauteurs de 6 à 12 mètres avec une charge de travail maximale de 380 kg. Ils peuvent être utilisés dans un large éventail de projets de construction de bâtiments et d'ateliers industriels, ainsi que pour la décoration et l'entretien des maisons. Comparativement à un entraînement hydraulique, un moteur électrique a une efficacité de déplacement doublée avec les avantages supplémentaires d'un centre de gravité bas, d'un fonctionnement stable, d'une capacité de charge élevée et d'une adaptabilité dans de mauvaises conditions de travail.

Zoomlion a également développé une batterie lithium-ion spéciale pour le chariot élévateur à nacelle qui ne nécessite aucun entretien tout au long de son cycle de vie, tout en améliorant les performances de la batterie de 30 pour cent et en triplant la durée de vie des batteries plomb-acide traditionnelles pour répondre aux besoins du marché de la location.

Chariots élévateurs à fourche : certifiés CE et sécurité garantie

Zoomlion innove continuellement dans le domaine des véhicules industriels avec des produits et services plus compétitifs. L'entreprise présente quatre de ses meilleurs chariots élévateurs à fourche au salon bauma 2019 : les FD30H, FB20H, FE18H et DB16W, parmi lesquels le chariot élévateur à batterie et équilibrage du poids à trois points FE18H qui est un produit amélioré avec un design dynamique et une grande maniabilité qui permet à l'opérateur de contrôler le véhicule d'une main par le biais de sa nouvelle poignée opératoire.

Parallèlement, le chariot élévateur à contrepoids à combustion interne FD30H est équipé de lumières LED et d'un système d'échappement haute performance qui réduit le bruit et la pollution.

Conçus pour satisfaire les besoins des clients internationaux, les quatre modèles répondent pleinement aux normes de sécurité de l'Union européenne et ont obtenu la certification CE.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. est une entreprise de fabrication d'équipements haut de gamme intégrant ingénierie mécanique, matériel agricole et services financiers. La société vend à l'heure actuelle près de 800 produits d'avant-garde de 49 lignes de produits couvrant neuf catégories principales. Zoomlion est la première société de construction mécanique en Chine à être cotée à la fois à la Bourse de Shenzhen et à la Bourse de Hong Kong.

Pour de plus amples informations : http://en.zoomlion.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/870915/Zoomlion_bauma_2019.jpg

Communiqué envoyé le 13 avril 2019 à 15:53 et diffusé par :