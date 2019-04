/R E P R I S E -- Invitation aux médias - L'ultime Tournoi jeunes démocrates/





QUÉBEC, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis, invite les représentants des médias à assister au 27e et ultime Tournoi jeunes démocrates, qui se déroulera les 13 et 14 avril à Québec. Ce jeu-questionnaire, qui réunit quelque 170 participants de 4e et 5e secondaire et du collégial, venant de différentes régions du Québec, est pour eux l'occasion de mesurer leurs connaissances sur la démocratie, le parlementarisme et l'histoire politique du Québec et du Canada.

Horaire :





Samedi 13 avril





Collège François-de-Laval

De 8 h 30 à 18 h 30 Compétitions



Dimanche 14 avril





Collège François-de-Laval

De 8 h 30 à 13 h Matchs éliminatoires



Hôtel du Parlement

De 15 h 30 à 17 h 30 Finales des catégories Secondaire

et Collégial

Pour en savoir plus, on peut consulter la section Participer du site Internet jeunesse de l'Assemblée nationale à paricilademocratie.com.

IMPORTANT

Les représentants des médias qui désirent couvrir les finales à l'hôtel du Parlement doivent se procurer une accréditation auprès du Service aux courriéristes parlementaires au 418 643-1357 ou en faire la demande par courriel à l'adresse accreditations@assnat.qc.ca.

