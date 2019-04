/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Niverville/





NIVERVILLE, MB, le 11 avril 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Kelvin Goertzen, ministre de l'Éducation et de la Formation, de l'honorable Jeff Wharton, ministre des Relations municipales, et de M. Myron Dyck, maire de Niverville.

Date : Le vendredi 12 avril 2019



Heure : 10 h 15 (HAC)



Lieu : L'aréna de Niverville

1, rue Arena

Niverville (Manitoba)

