La Ville de Montréal soutient les événements citoyens du Printemps des débats MTL et de 100en1 jour MTL

MONTRÉAL, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est heureuse de soutenir les événements de participation citoyenne le Printemps des débats et 100en1 jour Mtl dont le lancement a eu lieu mercredi au Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces deux événements se déploieront dès aujourd'hui et jusqu'au 1er juin 2019 et mobiliseront les Montréalaises et les Montréalais autour de l'engagement civique. Soutenus par la Ville de Montréal et coordonnés en partenariat avec l'INM et la Maison de l'innovation sociale (MIS), ces événements invitent la population à s'investir dans l'amélioration de leur milieu de vie, en prenant part à des débats sur des thématiques qui les animent, et en déployant des gestes créatifs, qu'ils soient petits ou grands, durables ou éphémères.

Le Printemps des débats prend ses origines dans le concept parisien «?La nuit des débats?» et propose des discussions et des débats dans des lieux publics entre citoyennes et citoyens sur une diversité d'enjeux comme la santé et le bien-être, la mobilité, la réappropriation de l'espace public, l'environnement, les arts et la culture.

100en1 jour Mtl puise quant à lui son histoire dans le mouvement mondial né à Bogota en 2012. Les idées qui émergeront du Printemps des débats seront peu à peu transformées en 100 actions inspirantes, qu'elles soient éphémères ou durables, à déployer en une seule journée le 1er juin par les Montréalaises et les Montréalais.

Les deux événements offrent à la population montréalaise de s'approprier son rôle d'acteur de changement et du mieux vivre ensemble en passant de la parole à l'action.

«?La Ville de Montréal n'a pas hésité à soutenir ces événements parce qu'elle est bien consciente du fait qu'elle ne peut réussir la transition écologique seule ni soutenir la résilience urbaine de Montréal à long terme sans l'apport actif des citoyennes et des citoyens. Leur participation est au coeur de la transformation sociale d'une ville. En jumelant ainsi leurs expertises et leurs ressources, l'INM et la MIS nous offrent un menu de participation citoyenne pour tous les goûts, que l'on soit plus axé vers la parole et l'écoute, ou vers la créativité et l'action. J'invite donc tous les Montréalais et Montréalaises, petits et grands, à participer pleinement à ces événements et je peux d'ores et déjà vous dire qu'Espace pour la vie sera de la partie pour accueillir des débats dans les prochaines semaines !?», a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de la transition écologique et résilience, de l'Espace pour la vie et de l'agriculture urbaine.

Appréciant la cohérence de leurs missions respectives en matière de démocratie participative, d'innovation et de transformation sociales, l'INM et la MIS ont tablé sur les liens naturels entre la parole et l'action citoyenne.

«?100en1 jour Mtl est la suite logique au Printemps des débats MTL puisqu'il fait le pont entre la parole, l'intention et l'action. C'est d'ailleurs pourquoi la MIS et l'INM se sont reconnus comme des alliés naturels dans l'activation et la coordination de ces événements citoyens. Nous avons vite perçu le potentiel d'impact du maillage entre ces différentes activités, de la transposition d'un débat en action, et d'une idée à sa mise en oeuvre?», a précisé Patrick Dubé, codirecteur général de la MIS.

« Les Montréalais et Montréalaises sont les mieux placés pour trouver des réponses à leurs besoins et aspirations. En leur permettant de se rassembler pour échanger, discuter, cocréer et agir collectivement, nous leur donnons confiance en leur capacité d'agir. Ultimement, c'est toute la collectivité montréalaise qui bénéficiera de la richesse de cet apport citoyen », a poursuivi Julie Caron-Malenfant, directrice générale de l'INM.

Calendrier des activités

du 11 avril au 1er juin 2019

Multiplication de débats et de discussions portant sur différentes thématiques partout à travers la ville https://printempsdesdebats.com/

Émergence et planification de 100 actions inspirantes, éphémères ou durables, à déployer en 1 jour par les citoyens, le 1 er juin, partout à Montréal www.100en1jour.com/city/montreal

juin, partout à Montréal Thématiques proposées : Environnement, solidarité, diversité et inclusion, vivre ensemble, santé et bien-être, mobilité et transport, arts et culture, réappropriation de l'espace public, vie démocratique.

Exemple de la transposition d'un débat en action éphémère et festive

D'un débat sur la diversité et l'inclusion et les mécanismes du mieux vivre ensemble, par exemple, naîtra alors un exercice de cocréation portant sur la diversité et le rapprochement entre les communautés. Cet exercice se concrétisera peut-être, comme ce fut le cas l'an dernier lors de l'édition 2018 de 100en1 jour, en une initiative citoyenne festive et éphémère invitant une communauté locale à découvrir un comptoir de pains déclinés selon les recettes d'une vingtaine de pays, le pain étant un véritable dénominateur commun de la diversité culturelle. Voilà une façon ludique, éphémère, mais cohérente, de valoriser le rôle du citoyen comme acteur de changement privilégié et de passer de la parole à l'action.

À propos de la MIS, www.mis.quebec

Organisme à but non lucratif, la MIS accompagne une diversité d'acteurs qui projettent la mise en oeuvre de projets à impact social et environnemental, de leur idéation jusqu'à leur déploiement, ou qui souhaitent renforcer la capacité de leur organisation à innover socialement. En créant les premiers ponts comme leviers de développement dans le cheminement d'un projet à fort impact social et environnemental, la MIS se positionne comme une force vive de la R et D sociale et de sa valorisation. Elle favorise ainsi l'émergence d'innovations sociales et crée les conditions optimales pour que se rencontrent l'offre et la demande au sein de l'écosystème de l'innovation sociale au Québec.

À propos de l'INM, www.inm.qc.ca

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

