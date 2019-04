e-shelter ouvre son premier centre de données aux Pays-Bas





NTT Communications Corporation (NTT Com), la branche dédiée aux solutions TIC et aux communications internationales au sein du Groupe NTT (TOKYO : 9432) vient d'inaugurer le tout dernier campus « Amsterdam 1 Data Center » (« AMS 1 »), premier centre en son genre aux Pays-Bas, via e-shelter, une filiale de NTT Com, et l'un des principaux fournisseurs de centres de données en Europe. Plus de 250 invités, dont des clients, des partenaires, des représentants gouvernementaux et des médias, ont assisté aujourd'hui à la cérémonie d'inauguration et à la soirée de lancement.

Avec ce dernier investissement, le Groupe NTT poursuit l'expansion de sa plateforme européenne de centres de données, et le développement de sa stratégie « Home to the cloud ». AMS1 sera le 21e centre de données en Europe à être exploité par NTT Com. La plateforme exploite désormais plus de 400 MVA de capacité énergétique en Europe, et d'autres extensions importantes sont prévues.

L'ouverture officielle a été réalisée par Tetsuya Shoji, président et PDG de NTT Com, et Rupprecht Rittweger, PDG d'e-shelter.

Dans son discours, Tetsuya Shoji a déclaré : « Je suis ravi d'ouvrir notre dernier campus de centre de données, ultramoderne, situé à Amsterdam, l'une des principales plaques tournantes d'Internet en Europe. »

Rupprecht Rittweger a indiqué pour sa part : « En tant que leader du marché en Europe, nous cherchons continuellement à élargir nos activités, avec notre pénétration sur le marché à Amsterdam et nos développements en cours, notamment à Londres et à Madrid. Nos clients participent pleinement à notre croissance continue, et nous avons réussi à sécuriser des clients de référence pour notre site AMS1. »

AMS1 offre des services premium de colocation, souples et sécurisés, assortis d'une capacité évolutive et neutre pour les opérateurs, pouvant aller jusqu'à 16 000 m² d'espace informatique, et une charge informatique de 40 MW une fois le développement terminé.

Les clients et partenaires peuvent choisir parmi une vaste gamme de services de centre de données, souples et évolutifs, ainsi qu'entre divers opérateurs et options de connectivité au nuage. La phase 1 du développement offre également un environnement de colocation ouvert qui est dès à présent opérationnel.

AMS1 fait partie de l'écosystème mondial, puissant et évolutif, des réseaux de centres de données et de connectivité, de NTT Com.

À propos d'e-shelter

e-shelter est l'un des principaux opérateurs de centres de données en Europe, fournissant des environnements hautement sécurisés pour l'hébergement et la connectivité des systèmes et réseaux informatiques. Présent sur tous les principaux marchés urbains en Europe, e-shelter développe une capacité énergétique de plus de 400 MVA afin d'offrir des solutions évolutives pour centres de données.

En tant que filiale de NTT Communications, e-shelter fait partie d'un réseau mondial de centres de données, répartis dans plus de 20 pays et couvrant plus de 400 000 m² d'espace. e-shelter compte parmi ses clients des sociétés de services financiers, des opérateurs de télécommunications, le secteur public, des fournisseurs de services informatiques et d'externalisation, ainsi que des fournisseurs de services en nuage.

Outre e-shelter, les sociétés Arkadin, Dimension Data, itelligence, NTT Communications, NTT DATA et NTT Security font partie du Groupe NTT. Pour obtenir de plus amples informations sur le Groupe NTT mondial, rendez-vous sur www.ntt-global.com.

www.e-shelter.com

À propos de NTT Communications Corporation

NTT Communications fournit des services de conseil, d'architecture et de sécurité ainsi que des services en nuage pour optimiser les environnements de technologies de l'information et de la communication (TIC) des entreprises. Ces offres sont étayées par l'infrastructure internationale de la société, notamment le réseau IP mondial leader de niveau 1, le réseau VPN Arcstar Universal Onetm qui touche plus de 190 pays/régions, et qui est déployé sur plus de 400 000 m² d'espaces dédiés dans les centres de données les plus avancés au monde. Les solutions de NTT Communications tirent parti des ressources mondiales des sociétés du Groupe NTT, parmi lesquelles figurent Dimension Data, NTT DOCOMO et NTT DATA.

www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com | LinkedIn@NTT Com

