Le réseau Axon prend de l'expansion au Canada : les services de police de Kingston, de Treaty Three, de South Simcoe et de la Nation Tsuu T'ina auront recours à Axon Evidence





Les organismes canadiens utilisent Axon Evidence pour stocker, gérer et partager des éléments de preuve numériques

TORONTO, 11 avril 2019 /CNW/ - Axon (NASDAQ : AAXN), chef de file mondial dans le domaine des technologies d'application de la loi en ligne, et sa filiale Axon Public Safety Canada Inc. (« Axon Canada »), ont annoncé aujourd'hui que les services de police de Kingston, de Treaty Three, de South Simcoe et de la Nation Tsuu T'ina se sont joints au réseau Axon et qu'ils utiliseront le système de gestion des éléments de preuve numériques Axon Evidence (Evidence.com). Les commandes ont été reçues au premier trimestre de 2019 et le déploiement sera effectué en plusieurs phases.

Voici les détails de ces commandes :

Service de police de Kingston : contrat de 5 ans incluant Axon Evidence pour 220 utilisateurs et Axon Interview pour 6 salles.

Service de police de Treaty Three : contrat de 5 ans (commande complémentaire) incluant Axon Interview pour 5 salles et Axon Evidence.

Service de police de South Simcoe : contrat de 3 ans incluant Axon Evidence pour 100 utilisateurs.

Service de police de la Nation Tsuu T'ina : contrat de 5 ans incluant Axon Evidence pour 31 utilisateurs et 18 caméras Axon Body 2.

« Conclure un partenariat avec Axon Canada était tout à fait indiqué pour répondre à nos besoins de gestion éléments de preuve numériques », a indiqué Antje McNeely, chef du service de police de Kingston. « Ils ont été extrêmement réactifs et nous ont permis d'être opérationnels en quelques jours. Nos membres, tant civils qu'assermentés, apprécient la convivialité et la flexibilité du réseau Axon. De plus, la transition d'un programme d'essai à un programme complet de gestion des éléments de preuve numériques s'est faite sans heurts. »

« Nous sommes ravis de voir à quel point le réseau Axon se développe rapidement partout au Canada », a déclaré Vishal Dhir, directeur général d'Axon Canada. « Les chefs de police et les leaders du milieu juridique du Canada ont rapidement compris les possibilités qu'offrent à leurs membres les technologies novatrices comme la transcription, la rédaction et l'apprentissage automatique des solutions d'Axon. Les organismes canadiens commencent à réaliser des gains d'efficience en réduisant considérablement la paperasserie et les procédures manuelles, ce qui est un excellent rendement de leurs investissements. »

La plateforme logicielle de gestion des éléments de preuve numériques d'Axon offre des fonctionnalités cruciales pour les services de police modernes. Au-delà du stockage et de la gestion des enregistrements par caméra vidéo corporelle, Axon Evidence prend en charge la collecte d'éléments de preuve numériques, la gestion des enregistrements effectués par des systèmes de télévision en circuit fermé ou dans des salles d'interrogatoire ainsi que la gestion de photos, de documents et d'éléments de preuve numériques recueillis à l'aide d'appareils mobiles. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Axon Evidence, consultez le site Web : https://ca.axon.com/evidence .

À propos d'Axon

Axon est un réseau d'appareils, d'applications et de personnes qui aide les responsables de la sécurité publique à travailler de façon plus intelligente et sûre. Nous avons pour mission de protéger la vie et nos technologies procurent à nos clients la confiance, la concentration et le temps dont ils ont besoin pour assurer la sécurité de leurs collectivités. Nos produits ont une incidence sur tous les aspects de l'expérience quotidienne des agents de sécurité publique.

Nous travaillons dur pour ceux qui se mettent en danger afin d'assurer notre protection. À ce jour, plus de 347 200 licences d'utilisation ont été réservées sur le réseau Axon à l'échelle internationale et le réseau d'appareils, d'applications et de personnes d'Axon a permis de sauver plus de 214 000 vies et de réaliser des économies considérables. Pour en savoir plus, consultez le site Web https://ca.axon.com ou composez le 1- (800) 978-2737 .

Facebook est une marque de commerce de Facebook, Inc. et Twitter est une marque de commerce de Twitter, Inc. Axon, Axon Body 2, Axon Evidence, Axon Interview et le logo en forme de delta sont des marques de commerce d'Axon Enterprise, Inc., certaines sont des marques déposées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.axon.com/legal. Tous droits réservés.

Pour suivre Axon :

Axon sur Twitter : https://twitter.com/axon_canada

Axon sur Facebook : https://www.facebook.com/Axon.ProtectLife/

Avis aux investisseurs

Veuillez consulter http://investor.axon.com, https://www.axon.com/press, www.twitter.com/axon_us et https://www.facebook.com/Axon.ProtectLife/ où Axon divulgue de l'information sur l'entreprise et ses activités, ainsi que des renseignements financiers.

PERSONNE-RESSOURCE :

Carley Partridge

Directrice des communications et des relations publiques

Press@axon.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/231466/axon_logo.jpg

SOURCE Axon

Communiqué envoyé le 11 avril 2019 à 16:45 et diffusé par :