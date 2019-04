Kamik et l'organisme Jour de la Terre Canada invitent les familles à #LibérezLeJeu





Le nouveau partenariat débute en grand avec une campagne nationale qui vise à encourager les familles à pratiquer le jeu libre extérieur

MONTRÉAL, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - Kamik, une entreprise familiale québécoise de fabrication de chaussures et de vêtements, et le Jour de la Terre Canada, s'associent pour célébrer cette journée de sensibilisation du 22 avril prochain, en invitant les familles à sortir dehors pour #LibérezLeJeu et tisser des liens avec la nature grâce au jeu libre extérieur.

Selon une étude des Nations Unies, les enfants canadiens sont de plus en plus déconnectés de la nature en raison d'une nette diminution du temps passé à l'extérieur. Afin de sensibiliser les familles à ce problème grandissant, Kamik et le Jour de la Terre Canada organiseront cinq terrains de jeux d'aventure de type « POP-UP » tout au long de l'année 2019. Ces jeux non-structurés et gratuits, offerts en plein air, visent à encourager les parents et les enfants à renouer avec la nature et à redécouvrir les joies du jeu libre extérieur. Le premier terrain de jeu POP-UP aventure se tiendra au Parc Trinity Bellwoods à Toronto, le 20 avril prochain de 11 h à 16 h, tandis qu'un événement POP-UP aventure est prévu cet été à Montréal.

« Le mouvement #LibérezLeJeu de Kamik a été lancé l'année dernière et nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre notre engagement en continuant d'encourager les familles à renouer avec le plaisir et la liberté du jeu extérieur non-structuré. Cette année, cet engagement se matérialise alors que nous fournirons aux familles des environnements accessibles et créatifs, et ce, avec la précieuse collaboration du Jour de la Terre Canada, » explique Caroline Piché, chef de marque sénior chez Kamik.

Les terrains de jeux extérieurs POP-UP aventure offriront aux enfants la possibilité de créer de toutes pièces leur propre jeu à l'aide d'une collection d'objets recyclés ou encore provenant de la nature, tels que des ballots de paille, de la corde, des pneus de secours, des ustensiles de cuisine et du sable. Pendant que les enfants créent et inventent leur univers de jeu, les parents auront l'occasion de renouer avec leur enfance en se remémorant l'importance de faire découvrir à la prochaine génération les multiples possibilités qu'offre la nature et le rôle primordial du jeu libre extérieur sur leur développement.

D'autres événements de jeux extérieurs POP-UP aventure se tiendront tout au long de l'année dans plusieurs grandes villes à travers le Canada, dont notamment à Toronto, Ottawa et Calgary.

« Les enfants d'aujourd'hui sont les leaders de demain et représentent notre chance de bâtir un avenir durable », déclare Deb Doncaster, présidente du Jour de la Terre Canada. « En organisant ces terrains de jeux POP-UP aventure avec Kamik et en sensibilisant les familles à l'importance de renouer avec la nature, notre objectif est de susciter un engagement durable, novateur et efficace des jeunes d'aujourd'hui pour les encourager à être conscients de leurs impacts sur l'environnement ».

Les familles sont invitées à se joindre au mouvement et à partager leurs expériences de jeux libres extérieurs sur les médias sociaux en utilisant les mots-clics #LibérezLeJeu et #JourdelaTerre2019.

Pour de plus amples renseignements sur cette campagne et les événements à venir, y compris des astuces pour intégrer le jeu libre extérieur non-structuré à votre routine familiale ou au sein de votre communauté, visitez Kamik.com/LiberezLeJeu ou EarthPlay.ca.

À PROPOS DE KAMIK

Kamik est un chef de file de la fabrication de chaussures et de vêtements qui s'est donné comme mission de réintégrer les moments de plaisir que le jeu libre extérieur procure dans la vie des familles du monde entier. Fidèle à ses 120 années de tradition canadienne, Kamik entretient un lien spécial avec la nature et conçoit une gamme complète de chaussures et de vêtements confortables et polyvalents pour toute la famille. Résistants, fiables et robustes, ces produits gardent les pieds des petits aventuriers bien au sec et au chaud, du premier saut dans les flaques d'eau printanières à la dernière bataille de balles de neige. Genfoot, la société mère de Kamik située à Montréal depuis 1898, compte sur une expertise centenaire et environ 400 employés, répartis dans ses usines du Québec, de l'Ontario et du New Hampshire. Les chaussures de Kamik sont offertes dans plus de 10 000 établissements de plus de 40 pays. Apprenez-en plus sur www.kamik.com et joignez-vous au mouvement #LibérezLeJeu en suivant Kamik sur Facebook, Twitter et Instagram.

À propos du Jour de la Terre Canada

Fondé en 1990, le Jour de la Terre Canada est un organisme de charité à l'échelle nationale qui inspire et aide les citoyens de tout le pays à entrer en contact avec la nature et à bâtir des communautés résilientes. Nous menons une campagne annuelle du Jour de la Terre conjointement avec des programmes gratuits primés qui permettent aux personnes de tout âge de jouer à l'extérieur et d'interagir avec l'environnement - ce qui, à son tour, favorise un engagement durable et sincère en matière d'intendance et de conservation.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les enfants d'âge scolaire et les jeunes dans le cadre de nos programmes renommés, EcoKids et Écoapprentis, qui visent à réintroduire le jeu autodirigé en plein air dans la vie des enfants en abordant le problème du jeu dans les écoles, les parcs et les rues. Nous nous engageons auprès de diverses communautés et aidons nos entreprises partenaires à atteindre leurs objectifs de développement durable avec notre plateforme d'engagement des employés. En savoir plus sur : www.jourdelaterre.ca.

