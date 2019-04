Cascades étend son programme d'électrification des transports à ses employés de l'Ontario





KINGSEY FALLS, QC, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX: CAS), chef de file des solutions de récupération, d'emballage et d'hygiène écologiques, a annoncé aujourd'hui qu'elle étendait son programme d'électrification des transports à l'ensemble de ses employés de l'Ontario. Ce sont donc près de 2 200 employés supplémentaires, s'ajoutant aux 4 400 du Québec, qui auront accès à des incitatifs pour faire la transition d'un véhicule à essence vers un véhicule électrique ou hybride rechargeable.

Afin d'inciter ses employés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise installera

30 nouvelles bornes de recharge de 240v à ses différentes unités de l'Ontario. Ces bornes s'ajoutent aux 80 déjà installées au Québec. L'entreprise versera également une aide financière pouvant atteindre 2 000 $ à ceux et celles qui feront l'acquisition d'un véhicule électrique. Le montant s'additionnera aux subventions gouvernementales annoncées. Cette annonce de Cascades a été effectuée à l'approche du Jour de la Terre dans le cadre d'un événement tenu à son centre de tri d'Ottawa en présence du célèbre environnementaliste David Suzuki, et d'élèves impliqués dans le réseau ÉcoÉcoles de l'Ontario.

« Depuis ses débuts il y a 55 ans, Cascades a toujours cherché à réduire son empreinte en favorisant l'utilisation de matières recyclées dans la fabrication de ses produits et en misant sur des procédés respectueux de l'environnement. Après avoir réduit ses émissions de gaz à effet de serre de près de 50 % depuis 1990, Cascades a décidé de donner un coup de pouce à ses employés pour qu'ils en fassent autant. Sachant que les réductions significatives de GES devront passer par des changements d'habitudes de transport, nous avons posé un geste d'avenir en nous dotant d'un programme unique », a souligné Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

Depuis le lancement de son programme au Québec, en novembre 2017, c'est plus d'un employé de Cascades par semaine qui adhère au programme. Ils sont actuellement 80 à avoir fait le choix de rouler électrique alors qu'ils n'étaient que cinq avant l'annonce du programme. Avec la nouvelle d'aujourd'hui, ce sont maintenant plus de 6 600 employés sur 10 000 en Amérique du Nord qui auront accès au programme.

« Trop souvent, nous nous inquiétons du coût des mesures à prendre pour protéger l'environnement alors que nous devrions plutôt nous interroger sur le coût de l'inaction. Aujourd'hui, nous voulons à nouveau lancer un défi aux autres organisations pour qu'elles imitent nos actions et mettent en place des incitatifs pour promouvoir l'électrification des transports. Nous serons heureux de partager notre expérience avec eux. Notre projet ne constitue qu'une modeste contribution à l'effort mondial de lutte contre le changement climatique. Mais si d'autres suivent nos actions, nous pouvons faire une différence », a poursuivi monsieur Plourde.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

Site web : www.cascades.com

Blogue Vert de Nature : blogue.cascades.com

Facebook : facebook.com/Cascades

Twitter : twitter.com/CascadesDD | twitter.com/CascadesSD | twitter.com/CascadesInvest

YouTube : youtube.com/Cascades

SOURCE Cascades Inc.

Communiqué envoyé le 11 avril 2019 à 13:00 et diffusé par :