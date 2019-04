Banque Nationale Investissements versera 5 millions de dollars dans un fonds entièrement géré par des étudiants de HEC Montréal





MONTRÉAL, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est fière d'annoncer la création d'un fonds de 5 millions de dollars entièrement géré par des étudiants de HEC Montréal. Le Fonds BNI-HEC Montréal offre aux étudiants la possibilité de relever un défi unique en son genre : gérer un portefeuille multiactifs en fonction des conditions de marché actuelles, plus complexes que jamais.

Allant bien au-delà de la traditionnelle sélection de titres, la gestion du fonds comprend la construction de portefeuille, la budgétisation du risque, la sélection de véhicules d'investissement et la traduction du contexte économique en stratégie d'allocation d'actifs.

Les membres de l'équipe de gestion sont amenés à estimer les espérances de rendement et de risques à long terme des grandes catégories d'actif, à gérer leurs allocations tactiques, à établir une combinaison optimale de gestion active et passive, et à s'assurer de respecter les critères d'excellence de BNI, qui se démarque par son architecture 100 % ouverte.

L'équipe actuelle est composée d'étudiants jouant des rôles différents selon leur groupe désigné (placements, relations investisseurs ainsi que recherche, développement et technologies de l'information). Le tout est fait sous la supervision de Tolga Cenesizoglu et Alain Elkaim , respectivement professeur agrégé ainsi que maître d'enseignement et coordonnateur Salle des Marchés à HEC Montréal.

, respectivement professeur agrégé ainsi que maître d'enseignement et coordonnateur Salle des Marchés à HEC Montréal. Partenaire de plusieurs initiatives de HEC Montréal depuis de nombreuses années, la Banque Nationale soutient notamment l'Institut d'entrepreneuriat Banque Nationale | HEC Montréal, CDL-Montréal et l'Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal.

« La qualité et la pertinence de la formation universitaire en gestion de portefeuille sont importantes pour BNI. En créant ce fonds, nous permettons à une équipe d'étudiants motivés de compléter leurs excellents acquis académiques par une expérience pratique, unique et de qualité », mentionne Pierre Laroche , stratège chez Banque Nationale Investissements.

, stratège chez Banque Nationale Investissements. « Ce projet nous permet de mettre en application les connaissances des marchés financiers acquises lors de notre cursus universitaire », explique Samuel Vallée, président du fonds et étudiant à la maîtrise en ingénierie financière. « Tout en nous soutenant lors de l'implantation du Fonds, BNI nous a mandatés pour bâtir un processus d'investissement et une culture propres à nous. »

« L'implication de nos étudiants dans le Fonds BNI-HEC Montréal leur permet de parfaire leur savoir académique avec une expérience de gestion d'actifs réelle à la fine pointe des meilleures pratiques dans l'industrie. C'est une expérience extrêmement enrichissante pour eux qui leur permettra de démarrer leur carrière professionnelle avec un avantage sans pareil », ajoutent Tolga Cenesizoglu, professeur agrégé, et Alain Elkaim , maître d'enseignement et coordonnateur Salle des Marchés à HEC Montréal.

