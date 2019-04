Le système de récupération de tête de puits sous-marin de Weatherford a été désigné comme la meilleure innovation d'ingénierie du secteur





Le système outil « M.O.S.T. Plus » permet de réduire les dépenses d'exploitation, et coupe et récupère plusieurs cordons en un seul passage

BAAR, Suisse, 11 avril 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Weatherford International plc (NYSE : WFT) (la « société » ou « Weatherford ») a annoncé que la toute dernière version de son système de récupération de tête de puits sous-marin, connu sous le nom de M.O.S.T. Plus (Mechanical Outside-latch Single-Trip), avait remporté le Meritorious Award for Engineering Innovation de Hart Energy. Ce prix est décerné aux produits révolutionnaires qui ont une incidence sur l'exploration et la production en mer.

Leader mondial des technologies et des solutions d'abandonnement de puits, Weatherford a conçu M.O.S.T. Plus en se fondant sur sa technologie historique M.O.S.T., « le principal outil de coupe et de récupération de tête de puits sous-marin du secteur depuis plus de 25 ans », selon Dean Bell, président de la construction de puits chez Weatherford. « L'outil M.O.S.T. Plus fait appel à la technologie exclusive de Weatherford pour réduire le temps de forage en coupant et en récupérant plusieurs cordons cimentés ou non cimentés en un seul passage. Pour les opérateurs, M.O.S.T. Plus signifie une baisse des coûts d'exploitation pour chaque opération de récupération de tête de puits sous-marin. »

Ce nouveau modèle est doté d'un mandrin à tension qui permet une rotation via la tête motrice sous tension, d'un stabilisateur flexible non rotatif qui réduit les vibrations en surface, d'une fraise de grand diamètre et de couteaux à grand angle avec une surface de contact quatre fois moins grande, ce qui réduit efficacement le temps de coupe global nécessaire.

M.O.S.T. Plus permet d'effectuer des opérations de récupération de tête de puits avec les meilleures capacités de traction de sa catégorie, en plus de plusieurs fonctionnalités de libération fiables.

M.O.S.T. Plus donne des résultats dans les projets de rebouchage et d'abandon de puits en mer du Nord

Les experts Weatherford en rebouchage et abandon de puits (P&A) ont mis au point une solution pour répondre aux objectifs de plusieurs opérateurs pour le P&A en mer. Le système M.O.S.T. Plus, pris en charge par l'équipe Weatherford, a permis aux clients de la société en mer du Nord de récupérer des dizaines de têtes de puits avec un seul passage. L'équipe des opérations a mené à bien plusieurs projets P&A sans incidents à signaler, avec une réduction des temps d'inspection en surface et une réduction de la durée globale des opérations.

« Weatherford met au point des technologies que les autres n'ont pas, et c'est ainsi que nos clients peuvent faire ce que les autres ne peuvent pas », explique Bell.

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités dans plus de 80 pays et possède un réseau d'environ 700 sites, comprenant des établissements de fabrication, de services, de recherche et développement et de formation. Elle emploie près de 26?500 personnes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.weatherford.com et connectez-vous avec Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

