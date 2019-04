Alland & Robert annonce le lancement d'une joint-venture avec Sayaji Industries pour la production de gomme d'acacia en Inde





PARIS, 11 avril 2019 /PRNewswire/ -- Alland & Robert, leader français sur le marché des gommes naturelles, a conclu un accord de joint-venture avec la société indienne Sayaji Industries Limited.

Dans le cadre de cette joint-venture, Alland & Robert et Sayaji Industries seront des partenaires à parts égales (50:50). Alland & Robert, entreprise familiale spécialisée dans ce domaine depuis 1884, se concentrera essentiellement sur la production de poudre de gomme d'acacia d'excellente qualité en vue d'approvisionner le marché indien en plein essor.

S'exprimant à propos de cette joint-venture, M. Frédéric Alland, PDG d'Alland & Robert, a déclaré : « Grâce à cette joint-venture, Alland & Robert pourra proposer ses produits de grande qualité sur le marché indien. Notre partenariat avec une entreprise locale prospère nous permettra de mieux comprendre les besoins de la clientèle dans ce nouveau marché particulier et dynamique. En activité depuis 135 ans, l'entreprise familiale Alland & Robert a toujours cherché à étendre sa présence dans le monde. Nous sommes fiers de relever de nouveaux défis pour garantir notre pérennité. »

M. Priyam Mehta, Président-directeur général, Sayaji Industries Ltd. a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler de concert avec Alland & Robert, un expert dans ce domaine depuis 1884. Nous pourrons tirer profit des atouts des deux entreprises ? la forte présence de Sayaji Industries sur le marché indien des aliments et boissons, ainsi que le savoir-faire technique unique d'Alland & Robert. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en étroite collaboration avec Alland & Robert en vue de promouvoir ce partenariat. »

La gomme d'acacia, également connue sous le nom de gomme arabique ou E414, est un ingrédient naturel, sain et sûr, utilisé dans de nombreuses industries comme les arômes, les boissons, la confiserie ou la boulangerie-pâtisserie, mais également les produits laitiers, diététiques, pharmaceutiques et cosmétiques, entre autres. La gomme d'acacia est aujourd'hui utilisée dans la fabrication de milliers de produits de grande consommation partout dans le monde.

Alland & Robert et Sayaji Industries présenteront leur partenariat (symbolisé par leur tout nouveau logo) à l'occasion du salon Food Ingredients qui se tiendra à Mumbai du 21 au 23 octobre 2019. Rendez-vous sur le stand de Sayaji Industries : A10.

À propos d'Alland & Robert (http://www.allandrobert.com)

S.D.P.A, la société holding qui détient 100 % des parts d'Alland & Robert, investit dans la joint-venture avec Sayaji Industries.

Créée en 1884, Alland & Robert est une entreprise familiale basée en Normandie (France). Leader international sur le marché des exsudats naturels, la société se spécialise notamment dans la production de gomme d'acacia, un additif/ingrédient entièrement naturel.

Forte d'un réseau de 37 distributeurs, la société Alland & Robert exporte plus de 85 % de ses produits dans 70 pays et a triplé son chiffre d'affaires au cours des 10 dernières années. Elle n'a cessé d'investir en vue d'accroître ses capacités de production. D'ailleurs, elle a construit 3 tours de séchage par atomisation en 2002, 2007 et 2013. À ce jour, Alland & Robert emploie 70 personnes sur 3 sites en France : 2 sites de production en Normandie et un siège administratif à Paris. En mars 2018, Alland & Robert a ouvert de nouveaux bureaux en Normandie, y compris un laboratoire physicochimique à la pointe de la technologie, ainsi qu'une plate-forme technologique dédiée à la recherche d'applications et à la formation clients.

Alland & Robert propose une gamme de gommes naturelles d'excellente qualité grâce à:



Un vaste réseau de fournisseurs de matières premières en Afrique pour assurer la sécurité des approvisionnements

Une politique d'assurance qualité ambitieuse qui intègre les normes les plus strictes des certifications internationales

Une équipe Recherche et Développement entièrement dédiée aux gommes naturelles, des équipements de pointe et des partenariats avec des universités internationales renommées

Un engagement fort en faveur du développement durable et un plan d'action en matière de responsabilité d'entreprise

À propos de Sayaji Industries Limited (http://www.sayajigroup.in)

Fondée en 1941, la société Sayaji Industries Limited est une figure pionnière dans la production de produits à base de maïs, forte de son unité phare, Maize Products. Elle compte également parmi les plus grands exportateurs d'amidons. Depuis plus de soixante-dix ans, le Groupe produit et commercialise des amidons, des produits dérivés et d'autres sous-produits à des multinationales de premier plan, mais aussi des entreprises locales renommées.

Sayaji IngriTech LLP, fabricant d'aliments séchés en poudre par atomisation, possède une infrastructure sophistiquée pour produire de la poudre de gomme d'acacia et d'autres produits sans gomme (ex. : la poudre de tomate, des poudres à base d'huiles/de matières grasses, ainsi que la poudre de fromage).

Maize Products, l'unité emblématique, répond aux besoins de plusieurs industries comme le textile, les aliments et boissons, le papier, la peinture, la pharmacie et la confiserie. À travers ses filiales et sociétés affiliées, Sayaji Industries mène également des activités dans les domaines suivants : les semences hybrides, l'immobilier, les solutions d'emballage et la production d'ingrédients fonctionnels spécialisés.

Le Groupe possède des bureaux à Ahmedabad, Mumbai, Delhi, Chennai, Calcutta et Dubaï (Émirats arabes unis), en plus de disposer d'un solide réseau d'agents en Inde, en Afrique et au Moyen-Orient.

