Santé Canada veut obtenir des avis concernant de nouvelles façons de réduire le vapotage chez les jeunes





Le gouvernement du Canada intervient pour renverser la tendance de l'augmentation des taux de vapotage chez les jeunes

OTTAWA, le 11 avril 2019 /CNW/ - La ministre de la Santé partage les inquiétudes soulevées par les parents, les éducateurs et les intervenants en santé publique à propos de la tendance du vapotage chez les jeunes, qui menace les gains durement gagnés par le Canada dans la lutte contre le tabagisme. Plusieurs produits de vapotage contiennent de la nicotine, et les jeunes sont plus vulnérables que d'autres personnes aux effets négatifs de la nicotine et à ses propriétés qui favorisent la dépendance. L'exposition à la nicotine pendant l'adolescence peut nuire au développement du cerveau. Elle peut également prédisposer les jeunes à d'autres types de dépendance et potentiellement à l'usage de produits de tabac.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a lancé aujourd'hui des consultations sur les nouvelles mesures réglementaires qui pourraient être envisagées pour réduire l'adoption du vapotage par les jeunes.

Parmi les mesures possibles, mentionnons d'autres restrictions de la vente en ligne, l'interdiction de fabriquer des produits de vapotage comportant des arômes ou des ingrédients particuliers ainsi que la restriction de la concentration ou de la quantité de nicotine dispensée dans les produits de vapotage.

Cette consultation se déroulera du 11 avril au 25 mai 2019 et servira de base à la réglementation future pour protéger les jeunes contre les méfaits et les risques associés aux produits de vapotage.

En plus du travail réglementaire pour contrer le vapotage chez les jeunes, Santé Canada intensifie ses activités de vérification de la conformité et d'application de la loi auprès de l'industrie afin de s'assurer du respect des interdictions actuelles en matière de vente et de promotion des produits de vapotage. Le Ministère a déjà pris des mesures qui ont entraîné le retrait par les entreprises de publicités sociétales et de publicités comprenant des témoignages d'appui des ondes télévisuelles et des affichages en magasin, ainsi que le retrait par les influenceurs des médias sociaux de contenu faisant la promotion du vapotage. D'ici la fin de l'année 2019, Santé Canada aura inspecté 1 000 établissements spécialisés en vapotage, c'est-à-dire la totalité de ces établissements au pays, et 2 000 dépanneurs pour vérifier leur conformité, ce qui représente une hausse importante des mesures de vérification de la conformité à la réglementation en matière de produits de vapotage. Santé Canada fournira aux Canadiens des mises à jour régulières à propos des résultats de ses activités de vérification de la conformité et d'application de la loi.

« Partout au pays, des Canadiens nous disent qu'ils constatent une augmentation du nombre de jeunes qui utilisent des produits de vapotage. Cette situation me préoccupe vivement, et j'ai demandé à mon Ministère de prendre toutes les mesures possibles pour protéger les jeunes contre les méfaits et les risques du vapotage. C'est pourquoi le gouvernement du Canada procède à une consultation sur de nouvelles solutions pour contribuer à renverser cette tendance troublante. C'est également pourquoi Santé Canada accroît ses activités de vérification de la conformité et d'application de la loi concernant la vente et la promotion des produits de vapotage. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

Pour protéger les jeunes et les non-fumeurs contre les incitations à l'usage des produits de vapotage, le gouvernement du Canada a déjà proposé de nouvelles mesures réglementaires pour restreindre la publicité des produits de vapotage. Ces mesures limiteraient les endroits où les publicités pourraient être placées, exigeraient que des mises en garde relatives à la santé figurent sur les publicités autorisées et limiteraient davantage l'étalage des produits de vapotage dans les points de vente.

Selon l'Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues chez les élèves (ECTADE), la prévalence de l'usage des cigarettes électroniques (avoir déjà essayé la cigarette électronique) chez les élèves canadiens de la 7e à la 12e année est passée à 23 % en 2016-2017, en hausse par rapport au taux de 20 % observé en 2014-2015.

(ECTADE), la prévalence de l'usage des cigarettes électroniques (avoir déjà essayé la cigarette électronique) chez les élèves canadiens de la 7 à la 12 année est passée à 23 % en 2016-2017, en hausse par rapport au taux de 20 % observé en 2014-2015. Selon la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, il est interdit de fournir, d'expédier ou de livrer des produits de vapotage à un jeune.

Consultation - Réduire l'accessibilité et l'attrait des produits de vapotage pour les jeunes : Les mesures réglementaires possibles

http://www.canada.ca/info-vapotage

Vidéo : Considère les conséquences du vapotage

Parler de vapotage avec votre adolescent : une fiche de conseils pour les parents

Loi sur les produits de tabac et de vapotage

