Nomination de monsieur Eric Salois au poste de président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière





QUÉBEC, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Eric Salois à titre de président-directeur général adjoint (PDGA) du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS). Monsieur Salois entrera en fonction le 15 avril 2019.

Titulaire d'un baccalauréat en travail social de l'Université de Sherbrooke et d'une attestation d'un microprogramme de deuxième cycle en gestion des organisations, monsieur Salois a acquis une solide expérience de plus de 30 années dans le réseau de la santé et des services sociaux, dont plus de 10 ans comme gestionnaire. Il a d'abord oeuvré au Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire, notamment à titre de chef de service en protection de la jeunesse de 2002 à 2009 et ensuite de directeur adjoint de la protection de la jeunesse de 2009 à 2012. Au cours des sept dernières années, il a mis ses compétences au service de la population de la région de Lanaudière en occupant tout d'abord la fonction de directeur de la protection de la jeunesse, puis à titre de directeur du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées au CISSS, poste qu'il occupe actuellement.

Citation :

« Monsieur Salois se distingue par son leadership et sa vision constructive, axée sur la recherche de solutions et de résultats concrets pour une amélioration des soins et des services offerts aux usagers. Sa solide expérience de gestion au sein du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que sa connaissance approfondie des enjeux propres à la région de Lanaudière en font un candidat de choix pour ce poste. Je lui souhaite le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions, alors qu'il saura, j'en suis persuadée, apporter tout le soutien nécessaire à l'équipe de direction du CISSS. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 17:30 et diffusé par :