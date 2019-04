La CAQ refuse d'agir contre le suremballage





QUÉBEC, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Maurice-Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, de lutte contre les changements climatiques et d'agriculture, madame Marie Montpetit, a déposé ce matin une motion demandant au gouvernement caquiste de reconnaitre le problème du suremballage au Québec et de déposer un projet de loi en ce sens. Sans surprise, la Coalition Avenir Québec (CAQ) a refusé d'appuyer cette motion et a, par le fait même, refusé de légiférer afin d'éliminer le suremballage.

Rappelons que l'adoption d'une loi pour éliminer le suremballage est appuyée par une forte majorité de la population.

« Au cours des derniers mois, la CAQ a raté plusieurs occasions de poursuivre l'engagement et le leadership du Québec en environnement. Encore aujourd'hui, la CAQ et son ministre responsable du dossier, monsieur Benoit Charrette, déçoivent par leur manque de volonté à faire de l'environnement une priorité. Chaque jour, des tonnes d'emballage finissent dans nos sites d'enfouissement et nos cours d'eau. À l'heure où de nombreuses sociétés légifèrent en la matière, le gouvernement caquiste refuse d'agir. Quand François Legault entendra-t-il enfin le message des Québécois qui demandent qu'on en fasse plus? »

Marie Montpetit, députée de Maurice Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, de lutte contre les changements climatiques et d'agriculture

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 12:57 et diffusé par :