ATW Tech annonce une nomination à son équipe de direction

MONTRÉAL, 10 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le fondateur, président et chef de la direction d'ATW Tech Inc. (« ATW Tech ») (TSX-V : ATW), M. Michel Guay, est heureux d'annoncer la nomination de M. Ghislain Dallaire au poste de Vice-Président et Directeur Général de la division VuduMobile. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Dallaire travaillera à faire avancer la plateforme de communication omni-canaux de VuduMobile en développant des fonctions novatrices qui lui permettront de se démarquer dans l'industrie.



M. Dallaire possède plus de 20 ans d'expérience à titre de chef de file et d'innovateur dans l'industrie des communications, ayant occupé des postes de direction dans plusieurs organisations, dont TC Media, Atlas Telecom Mobile (maintenant connu sous le nom de CLX Networks), Téléglobe et Fonorola. L'expérience et le succès de M. Dallaire l'ont également amené à occuper le poste de Président de la chaire du Contenu Mobile à l'Association Canadienne des Télécommunications sans fils (ACTS/CWTA).

« Je suis très enthousiaste à l'idée de cette opportunité. Toute l'équipe et moi sommes parfaitement alignés sur notre stratégie visant à maintenir et à développer avec succès notre plateforme de messagerie au sein d'un écosystème de communications en constante évolution, » a déclaré Ghislain.

« Le dévouement, le leadership et l'expérience de M. Dallaire font de lui la personne idéale pour propulser le développement de VuduMobile et le positionner comme un chef de file de l'industrie. Je suis confiant que M. Dallaire contribuera de façon significative à la croissance et au succès continu d'ATW Tech, » a déclaré Michel Guay, président et chef de la direction d'ATW Tech.

PROFIL D'ATW TECH

ATW Tech (TSX-V : ATW) est un leader des technologies financières (?fintech'), propriétaire de plusieurs plateformes technologiques reconnues tels que VoxTel, VuduMobile, Option.vote et Bloomed. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique et les solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. VuduMobile se spécialise dans la messagerie texte pour entreprises grâce à son application texto unique, conviviale et bilingue et sa solution clé en main qui permettent la gestion de programmes de messagerie texte au sein de tous les types d'entreprises. Option.vote offre un système de votation multi-méthodes sur mesure à l'intention des syndicats, partis politiques, associations professionnelles et tous ceux cherchant une façon sécuritaire de réduire leurs frais de votation et à améliorer leur taux de participation. Bloomed est une plateforme en nuage (cloud computing) de gestion des données (?smart data') sur les consommateurs et leurs comportements destinée à des campagnes orientées vers les entreprises et le grand public.

