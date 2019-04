La Banque Laurentienne annonce l'élection de ses administrateurs





TORONTO, 09 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) annonce que les candidats proposés à l'élection au poste d'administrateurs de la Banque Laurentienne du Canada (la « Banque ») et identifiés à la circulaire de sollicitation de procurations datée du 26 février 2019 ont tous été élus. L'élection des administrateurs a eu lieu dans le cadre de l'assemblée annuelle des porteurs d'actions ordinaires de la Banque, qui s'est déroulée plus tôt aujourd'hui à Toronto, et les résultats détaillés du vote sont indiqués ci-après.



Les 9 candidats proposés par la direction et dont le nom est indiqué ci-dessous ont tous été élus en qualité d'administrateurs de la Banque :

Candidat Votes pour Abstentions de vote Lise Bastarache 10 734 160 88,07% 1 454 066 11,93% Sonia Baxendale 11 524 834 94,56% 663 392 5,44% Michael T. Boychuk 11 181 728 91,74% 1 006 498 8,26% François Desjardins 11 689 519 95,91% 498 707 4,09% A. Michel Lavigne 10 961 207 89,93% 1 227 019 10,07% David Morris 11 711 442 96,09% 476 784 3,91% Michael Mueller 11 218 846 92,05% 969 380 7,95% Michelle R. Savoy 11 161 216 91,57% 1 027 010 8,43% Susan Wolburgh Jenah 11 520 218 94,52% 668 008 5,48%

Les résultats de votes sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle des porteurs d'actions ordinaires de la Banque seront publiés prochainement sur le site https://blcgf.ca/ , et déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens.

À la réunion du conseil d'administration suivant immédiatement l'assemblée annuelle de la Banque, M. Michael Mueller a été nommé président du conseil d'administration.

M. Mueller a joint la Banque à titre de vice-président du Conseil en décembre 2018 et est un administrateur de sociétés chevronné qui possède une solide feuille de route. M. Mueller exerçait les fonctions de président du conseil d'administration d'Investissements PSP (l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public) jusqu'en janvier 2018. Actuellement, M. Mueller est président du conseil de Revera inc. et de Mercal Capital Corporation, et il siège au conseil de Medexus Pharmaceuticals, de Gensource Potash Corp., de Smarter Alloys inc. et d'Emily's House. De 2003 à 2005, M. Mueller exerçait les fonctions de président et chef de la direction de MDS Capital Corporation, après avoir occupé divers postes de haute direction au sein du Groupe Financier Banque TD, y compris premier vice-président et chef pour les activités de la banque aux États-Unis, vice-président exécutif des Services de crédit à l'échelle mondiale et vice-président du conseil et chef des Services bancaires d'investissement à l'échelle mondiale. M. Mueller est un ancien administrateur de MDS Capital Corporation, des Fonds de découvertes médicales canadiennes I et II, du British Columbia Medical Innovations Fund, de la Corporation de la gestion de la découverte médicale et de Health Ventures.

À propos de la Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondée en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d'aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie plus de 3 500 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d'honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 45 milliards $, de même que des actifs administrés de 29 milliards $.

