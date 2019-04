Les entreprises mondiales atteignent le point de basculement de la modernisation du DNS alors que la migration vers le nuage s'accélère





La société annonce des résultats records pour l'exercice alors que sa présence se fait de plus en plus sentir dans les grandes entreprises. TORONTO, 9 avril 2019 /CNW/ - BlueCat, la société de DNS de calibre Entreprise (Enterprise DNS CompanyMD) qui fournit des services aux plus grandes organisations mondiales, a annoncé aujourd'hui une neuvième année consécutive de croissance à deux chiffres de ses revenus pour l'exercice se terminant au 31 mars 2019. BlueCat a également connu une croissance significative de 124 % des réservations d'abonnements et a doublé son bénéfice au cours de cet exercice. De plus, la société a terminé l'exercice avec une forte croissance de ses revenus d'exploitation au quatrième trimestre, de 25 % par rapport à la même période l'an dernier. La société attribue sa performance à l'augmentation du nombre de projets de transformation d'infrastructures à grande échelle, alors que les entreprises adoptent de plus en plus les technologies infonuagiques.

La forte croissance de BlueCat s'aligne sur les résultats d'enquêtes menées par les entreprises, qui suggèrent que l'adoption de l'infonuagique au niveau de l'entreprise a commencé à perturber profondément le fonctionnement des réseaux. Sur les 209 professionnels de réseau interrogés, 61 % ont indiqué qu'ils s'attendaient à ce que les initiatives infonuagiques aient un impact sur leur infrastructure DNS (système de noms de domaine) dans l'année à venir.

« Nous constatons un appétit accru parmi les responsables de réseau pour l'élimination des obstacles à l'adoption de l'infonuagique », a déclaré Michael Harris, chef de la direction de BlueCat. « Le caractère disparate des DNS est en haut de la liste des défis à surmonter. Les chefs de file de la technologie reconnaissent qu'ils doivent investir dès maintenant dans les infrastructures essentielles, en particulier à la périphérie du réseau, pour favoriser l'innovation commerciale ».

Pour aider les entreprises à accroître l'agilité et la visibilité de leur réseau, BlueCat a dévoilé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour ses produits au cours de la dernière année. Les clients de BlueCat peuvent désormais :

d'automatisation de réseau de BlueCat, la déployer en 15 minutes seulement et commencer à éliminer les obstacles à la connectivité en nuage pour les utilisateurs. L'adoption de cette plateforme a plus que doublé au cours de la dernière année, et ce, notamment grâce au répertoire GitHub de BlueCat de modèles de flux de travail et d'intégrations avec des produits tiers; télécharger gratuitement la plateformede BlueCat, la déployer en 15 minutes seulement et commencer à éliminer les obstacles à la connectivité en nuage pour les utilisateurs. L'adoption de cette plateforme a plus que doublé au cours de la dernière année, et ce, notamment grâce au répertoire GitHub dede modèles de flux de travail et d'intégrations avec des produits tiers;

permettre aux professionnels de la sécurité réseau de détecter facilement les anomalies dans les données d'interrogation DNS à l'aide des nouveaux tableaux de bord d'analyse réseau de la plateforme DNS de premier saut de BlueCat. Le nombre d'adresses IP connectées à cette plateforme a été multiplié par plus de 78 au cours de l'année dernière, car les clients ont cherché à tirer une plus grande valeur de leurs données DNS;

déployer le DNS de BlueCat dans les environnements infonuagiques publics les plus populaires, notamment Amazon AWS, Microsoft Azure, et Google Cloud;

activer l'accès Internet pour les applications en nuage fiables, réduisant ainsi la latence et le coût des lignes de commutation multiprotocole par étiquette (MPLS).

De plus, BlueCat a franchi les étapes charnières suivantes au cours du dernier exercice :

nomination de Stephen Devito au poste de dirigeant principal des finances et de Gautam Nadella au poste de vice-président du développement commercial et organisationnel;

Great Place To Work ; la société a été nommée parmi les 50 meilleurs employeurs pour les femmes par

établissement de partenariats technologiques avec des organisations comme Axonius, Carbon Black, Cisco, et TechData;

doublement de son impact dans le secteur des services financiers, grâce à une augmentation de 132 % des réservations dans l'espace.

Les premiers résultats de sondage de BlueCat s'inscrivent dans le cadre d'une initiative de recherche plus vaste menée en partenariat avec International Data Group (IDG), qui sera publiée plus tard cette année.

