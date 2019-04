Pêches et Océans Canada apporte des améliorations à l'enregistrement des prises issues de la pêche sportive en Colombie-Britannique





OTTAWA, le 9 avril 2019 /CNW/ - La pêche récréative est un élément important de la culture, de l'économie et de l'identité de la Colombie-Britannique. La pêche sportive fait également partie des secteurs plus vastes des loisirs et du tourisme, et contribue grandement aux économies locales. Recueillir des données fiables et actuelles sur les prises permet aussi d'assurer la durabilité des pêches au Canada.

Voilà pourquoi le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui que les pêcheurs récréatifs qui attrapent et gardent de la morue-lingue ou du saumon quinnat pourront bientôt enregistrer leurs prises électroniquement. Cela donne plus de souplesse aux pêcheurs pour l'enregistrement des prises de morue-lingue ou de saumon quinnat, en plus de rendre la réglementation conforme à la technologie existante. Les pêcheurs pourront déclarer leurs prises par voie électronique au MPO la saison prochaine.

Le renforcement de la déclaration des prises et de la surveillance des pêches constitue une priorité nationale pour Pêches et Océans Canada. Nous sommes résolus à concevoir et à mettre en oeuvre des outils de gestion des pêches qui nous permettront de passer d'un système de déclaration sur papier à un système moderne qui garantira aux générations futures un accès continu à cette ressource.

« La collecte de données fiables et actuelles sur les prises accessibles contribue à assurer la durabilité des pêches canadiennes. Dans le monde d'aujourd'hui, la technologie et l'innovation sont des éléments essentiels de la gestion de nos ressources marines. En apportant ces changements, nous soutenons la conservation et l'utilisation durable des stocks de poisson de la Colombie-Britannique. Nous ouvrons la porte à l'exploitation de la technologie pour que les pêcheurs récréatifs puissent soumettre leurs données en temps réel, où qu'ils se trouvent. »

Les modifications apportées à l'article 22 du Règlement sur la pêche sportive de la Colombie-Britannique ont été publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada le 3 avril 2019. Par conséquent, les pêcheurs pourront bientôt enregistrer leurs prises de façon permanente dans une base de données électronique approuvée plutôt que sur un permis papier.

ont été publiées dans la Partie II de la le 3 avril 2019. Par conséquent, les pêcheurs pourront bientôt enregistrer leurs prises de façon permanente dans une base de données électronique approuvée plutôt que sur un permis papier. Pêches et Océans Canada est déterminé à fournir et à rendre accessible l'information dans des formats axés sur la clientèle, axés sur la technologie et durables sur le plan financier.

est déterminé à fournir et à rendre accessible l'information dans des formats axés sur la clientèle, axés sur la technologie et durables sur le plan financier. Grâce aux données électroniques sur les prises, le MPO peut recevoir les données plus rapidement, et ce, dans un format plus accessible, plus complet et plus précis que les déclarations sur papier.

Le MPO exige que les titulaires de permis de pêche sportive dans les eaux de marée fournissent sur demande aux représentants du MPO l'information sur leurs activités de pêche et leurs prises.

Les pêcheurs récréatifs qui attrapent et gardent du flétan, de la morue-lingue, ou du saumon quinnat pourront bientôt enregistrer leurs prises électroniquement.

L'enregistrement permanent des prises de flétan sur un permis de pêche demeure une exigence en vertu des conditions du permis de pêche du flétan. Les conditions de permis seront modifiées pour permettre la déclaration électronique permanente des prises de flétan, et les pêcheurs seront avisés lorsque cela se produira.

L'application gratuite de pêche sportive en eaux de marée (salées) de la Colombie-Britannique a été lancée en 2017 par le Sport Fishing Institute of BC, en partenariat avec Pêches et Océans Canada et avec le soutien de la Fondation du saumon du Pacifique.

