9 avril 2019 : Journée nationale de l'hygiéniste dentaire





L'hygiéniste dentaire un professionnel essentiel

au maintien de la santé buccodentaire?!

MONTRÉAL, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée nationale de l'hygiéniste dentaire qui a lieu aujourd'hui, la présidente de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ), Mme Diane Duval, tient à souligner que le Québec compte à l'heure actuelle sur des professionnels en santé buccodentaire compétents, qualifiés et en mesure de jouer un rôle de premier plan en matière d'éducation, de prévention et de soins.

Dans le cadre de la modernisation du domaine buccodentaire qui est attendue depuis longtemps, Mme Duval souhaite que la population québécoise puisse, dans un proche avenir, accéder directement aux services des hygiénistes dentaires. Ces professionnels pourraient jouer dès maintenant un rôle accru dans la prestation de services buccodentaires, car ils sont au fait des plus récentes avancées médicales et scientifiques et des technologies de pointe dans ce secteur.

En cette Journée nationale, le travail des hygiénistes dentaires est salué de mille et une manières. Selon Mme Duval : «?Nous pouvons être fiers du fait que la profession d'hygiéniste dentaire contribue au maintien de la santé globale des Québécoises et des Québécois, tout en réduisant par leur travail préventif les coûts associés aux soins curatifs.?»

Du même souffle, Mme Duval estime que les réformes entreprises par le gouvernement actuel dans le secteur de la santé, entre autres par la valorisation du travail de l'ensemble des professionnels de la santé, comme tout dernièrement celui de l'infirmière praticienne, sont plus que propices à une autre réforme cette fois dans le secteur buccodentaire.

«?En favorisant un meilleur accès aux soins buccodentaires, en faisant appel au bon professionnel de soins au bon moment, non seulement le Québec fera des gains importants en réduisant les coûts des services rendus, mais atteindra de manière significative ses objectifs en matière de soins pour toute la population. J'invite donc le gouvernement à réévaluer les façons de dispenser les soins d'hygiène dentaire si nous voulons faire face aux besoins de toutes les clientèles, en particulier les aînés, les personnes en perte d'autonomie ou à mobilité réduite et celles habitant en régions éloignées?», de conclure la présidente de l'OHDQ.

À propos de l'OHDQ

L'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec assure la protection du public en surveillant l'exercice de la profession. L'Ordre favorise le développement professionnel des hygiénistes dentaires en matière de prévention et d'éducation et encourage l'atteinte de l'excellence dans l'exercice de la profession. L'Ordre assure le respect de normes élevées en matière d'exercice et d'éthique professionnelle pour ses membres, contribuant sans cesse à l'amélioration de la santé buccodentaire des Québécois. www.ohdq.com

