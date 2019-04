TD Assurance crée le Conseil consultatif sur les changements climatiques





TORONTO, le 9 avril 2019 /CNW/ - Chaque année, de nombreuses régions du monde font face à des événements météorologiques violents, à des incendies de forêt et à des inondations. À lui seul, le Canada l'an dernier a versé des prestations pour des dommages découlant d'événements météorologiques violents totalisant 1,9 milliard de dollars.

« Nous savons tous pertinemment les conséquences qu'entraînent les événements liés à la météo et au climat sur la vie des gens, nous dit Kenn Lalonde, vice-président à la direction, TD Assurance (TDA). Nous avons l'incroyable occasion - et responsabilité - de prendre des mesures significatives en ce qui a trait à la façon dont nous entendons mieux protéger et mieux assurer les Canadiens, et de soutenir de façon plus efficace le secteur de l'assurance dans un contexte où l'on constate une hausse des événements météorologiques violents qui frappent plus régulièrement notre pays. »

Que ce soit à titre de leader ou de participante, TDA prend part à plusieurs activités régionales, nationales et internationales axées sur les changements climatiques et sur les conséquences des phénomènes météorologiques violents. Elle le fait notamment à titre de signataire des Principes pour une assurance responsable (PSI) des Nations Unies et de participante au projet pilote Initiative finance du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE-IF) pour mettre en oeuvre les recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC) dans le secteur de l'assurance. Mais nous savons que nous pouvons faire plus.

TD Assurance annonce aujourd'hui l'établissement du Conseil consultatif sur les changements climatiques, une première dans le secteur canadien de l'assurance. Le Conseil consultatif réunira des experts provenant d'Ingénieurs Canada et des cinq meilleures universités canadiennes dotées d'une expertise dans les domaines des changements climatiques, des phénomènes météorologiques violents et de leurs répercussions sur les gens et sur notre planète.

Sont membres du Conseil consultatif sur les changements climatiques de TDA :

Wiktor (Vic) Adamowicz, Ph. D., professeur, vice-doyen, Agriculture, Vie et Sciences environnementales, Économie des ressources et de la sociologie environnementale, Université de l'Alberta

Eric Kennedy, Ph. D., professeur adjoint, Gestion des catastrophes et des urgences, Université York

David Lapp, P.Eng., Gestionnaire, Mondialisation et Développement durable, Ingénieurs Canada

Damon Matthews, Ph. D., professeur et titulaire de la chaire de recherche de l'Université Concordia (Science et développement durable), Département de la planification géographique et de l'environnement, Université Concordia

Heather McShane, Ph. D., directrice de programme et catalyseure en chef, Initiative en systèmes de la durabilité de McGill, Université McGill

Walter Mérida, Ph.D., vice-doyen à la recherche et aux partenariats industriels, Faculté des sciences appliquées, Université de la Colombie-Britannique

Peter Ricketts, Ph. D., président, Université Acadia

En compagnie des dirigeants de TDA et d'experts du secteur de l'assurance, le Conseil consultatif a tenu sa réunion inaugurale le 28 mars dernier à Toronto, au cours de laquelle il a lancé son initiative et discuté des principaux enjeux liés aux changements climatiques ainsi que de possibilités de changements intéressantes pour TDA et le secteur élargi de l'assurance.

« Nos employés, nos clients et nos partenaires s'attendent plus que jamais à ce que les entreprises avec lesquelles ils font affaire soient pour le moins actives, voire qu'elles ouvrent la voie à l'égard d'enjeux importants à leurs yeux, ajoute M. Lalonde. Le leadership environnemental de la TD constitue une source de fierté et nous misons sur ce riche héritage pour susciter la confiance en notre avenir, que ce soit pour nos clients, nos collègues et nos collectivités. »

Voilà déjà un bon moment que le Groupe Banque TD participe à des activités axées sur la protection de l'environnement. Notre Fondation TD des amis de l'environnement (FAE TD) a été créée en 1990, en vue de soutenir un large éventail de projets environnementaux axés principalement sur la revitalisation des espaces verts publics. Le groupe a notamment contribué à la plantation de 300 000 arbres partout au Canada et s'est fixé comme objectif d'en planter un million de plus d'ici 2030.

En 2018, nous avons procédé au lancement de notre nouvelle plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse Prêts à agir, au moyen de laquelle sont versés des dons à la collectivité dans quatre domaines, parmi lesquels on trouve le volet Planète dynamique. Dans le cadre de ce lancement, nous avons annoncé notre engagement à soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, avec une cible de 100 milliards de dollars canadiens sous forme de prêts, de financement, de services de gestion des actifs et d'autres programmes favorisant une économie à faibles émissions de carbone d'ici 2030.

Mesures de la TD à l'appui de l'environnement et d'une économie à faibles émissions de carbone

2010 : La TD a été la première banque nord-américaine à devenir neutre en carbone.

De 2013 à 2018 : La TD a été reconnue par CDP comme faisant partie des banques canadiennes les mieux classées pour la divulgation des renseignements liés au climat.

2014 : Première banque commerciale au Canada à émettre une obligation verte.

à émettre une obligation verte. 2014 : TD Assurance est devenue la deuxième signataire canadienne des Principes pour une assurance responsable (PAR) des Nations Unies pour l'environnement.

2017 : Émission d'un milliard de dollars US d'obligations vertes, une première pour la TD aux États-Unis.

2017 : Participation de la TD au groupe des 16 banques dans le monde qui s'engagent à tester les recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC) sous la gouverne de l'Initiative finance du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE-IF).

2018 : La TD est la seule institution financière à participer aux trois projets pilotes du GIFCC visant à mettre en oeuvre les recommandations du GIFCC dans les secteurs des prêts, des services de gestion des actifs et des assurances.

2018 : Depuis 2014, la TD est inscrite dans l'indice mondial Dow Jones de développement durable.

