Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de la bataille de la crête de Vimy





OTTAWA, le 9 avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de la bataille de la crête de Vimy :

« Aujourd'hui, nous soulignons un moment important de notre histoire et nous nous souvenons des milliers de Canadiens qui ont sacrifié leur vie sur la crête de Vimy.

« La bataille de la crête de Vimy représente une victoire importante et marque un tournant dans l'histoire canadienne. Lors de la bataille, les quatre divisions du Corps canadien se sont battues côte-à-côte pour la première fois.

« Le lundi de Pâques 1917, des soldats des quatre coins du Canada ont combattu dans la neige et le verglas, sous les tirs nourris des mitrailleuses. Francophones, anglophones, Autochtones et nouveaux Canadiens ont percé ensemble une forteresse imprenable, pris d'assaut la crête et remporté l'une des victoires les plus décisives de la Première Guerre mondiale.

« Certains affirment que le Canada est né des sacrifices et des pertes immenses consentis ce jour-là. Près de 3 600 Canadiens ont perdu la vie lors de la bataille. Plus de 7 000 autres ont été blessés. La bataille de la crête de Vimy demeure l'une des plus sanglantes de l'histoire du Canada.

« Nous avons une dette de reconnaissance immense envers ceux qui se sont battus à la crête de Vimy ainsi qu'envers tous les Canadiens qui ont porté l'uniforme ou qui le portent encore. Aujourd'hui, c'est grâce à leur service et à leurs sacrifices que nous et tant de gens à travers le monde vivons sous le signe de la paix et de la liberté.

« Nous nous souviendrons. »

