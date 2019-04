À ne pas manquer : European Cannabis Week, du 23 au 29 juin





Un programme de manifestations variées autour de la politique, de la culture et du commerce du cannabis organisées dans différents sites à travers Londres

LONDRES, 8 avril 2019 /PRNewswire/ -- En juin prochain, Londres accueillera la première European Cannabis Week officielle, une série de manifestations portant sur tous les aspects relatifs aux secteurs émergents du cannabis médical, l'expansion du CBD ainsi que la politique et la culture entourant cette plante auparavant controversée.

À l'occasion de cette manifestation organisée du 23 au 29 juin dans différents sites de la capitale, les intervenants aborderont des thèmes en lien avec la politique, les sciences, la santé, les besoins des patients, les plaidoyers en faveur du produit, les investissements et la culture tout en développant leur réseau et en profitant de ce que la ville a de meilleur à offrir.

La European Cannabis Week sera le premier événement d'envergure mettant à l'honneur les secteurs émergents du CBD légal et du cannabis médical en Europe et prévoyant diverses manifestations autour du cannabis au Royaume-Uni depuis la légalisation du cannabis médical par le gouvernement. Ces manifestations se dérouleront dans un contexte de changement politique majeur au niveau mondial, alors qu'un certain nombre de gouvernements européens révisent le moratoire sur le cannabis appliqué à l'échelle du continent et que l'OMS réexamine sa position sur le cannabis médical.

Si le cannabis médical est un sujet d'une brûlante actualité, le CBD n'en reste pas moins résolument à l'ordre du jour, le Parlement européen envisageant de modifier la législation y afférente.

Alastair Moore, co-fondateur de la European Cannabis Week a expliqué pourquoi un tel événement était nécessaire :

« La législation en Europe change à un rythme soutenu et le secteur privé évolue pour répondre à la demande toujours croissante de cannabis médical. À l'heure actuelle, seize pays ont légalisé le cannabis médical et, avec un marché total de plus de 740 millions de personnes, l'Europe deviendra le plus gros marché de cannabis au monde. La European Cannabis Week, en rassemblant les personnes, les marques et les organisations qui façonneront ce marché européen émergent, sera le moteur de cette croissance. »

Événements confirmés :

Cannabis Europa ? un événement de deux jours présentant les dernières évolutions sur le marché européen et la professionnalisation du secteur.

Institutional Capital & Cannabis Conference (IC3) Europe ? un point de rencontre pour les investisseurs désireux de connaître les bases de l'investissement dans le domaine du cannabis.

First Wednesdays Network ? un événement consacré au développement de réseau pour ceux qui oeuvrent dans le secteur du cannabis médical à travers l' Europe .

. entOURage Network Workshop ? une plateforme et un réseau destinés aux femmes qui souhaitent s'investir et étudier les possibilités de collaboration dans le cadre du marché du cannabis légal.

ECH After-Party ? un événement social en soirée, voué à célébrer le secteur européen du cannabis.

L'ensemble des événements seront ouverts au public. Les billets sont disponibles dès à présent sur le site Internet d'ECW : https://www.ecwevents.com/ .

De plus amples informations concernant les intervenants, les marques et les sites des manifestations seront publiées sous peu. Assurez-vous de rester informé en vous inscrivant à notre liste de diffusion sur le site Internet d'ECW.

À propos de la European Cannabis Week

C'est une première en Europe, une première à Londres et une première dans le secteur du cannabis. La European Cannabis Week est un programme de manifestations conçues avec soin et destinées à mettre en avant l'étendue du talent, des possibilités et de l'enthousiasme entourant le secteur européen du cannabis. Ce programme varié réunissant conférences et manifestations portera sur la culture, la politique, la santé, la science et le marché sous-tendant le secteur émergent du cannabis en Europe et accueillera un large éventail d'intervenants venus du monde entier. Le festival se tiendra du 23 au 29 juin dans différents sites de Londres, centre européen de la finance, de la culture et de la créativité.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/848169/ECW_London.jpg

